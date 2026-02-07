قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
متحدث الصحة: 60 سيارة إسعاف بمعبر رفح تنقل مرضى غزة للمستشفيات المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هل جيفري إبستين حيّ في تل أبيب؟ صور متداولة تُثير جدلا واسعا

إبستين
إبستين
فرناس حفظي

أثار اسم جيفري إبستين موجة جديدة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر وزارة العدل الأمريكية ملايين الصفحات والمواد المصورة المرتبطة بقضيته، ما أعاد إحياء نظريات مؤامرة قديمة تزعم أنه لم يمت وما زال على قيد الحياة.

وتداول مستخدمون صورة يُقال إنها تُظهر إبستين وهو يتجول في أحد شوارع إسرائيل، الأمر الذي فجر تساؤلات واسعة حول مصير رجل الأعمال المدان بالاعتداء الجنسي على قاصرات.

 إلا أن هذه المزاعم تفتقر لأي دليل موثوق، إذ تؤكد السجلات الرسمية أن إبستين عُثر عليه ميتًا في زنزانته عام 2019، وتم تصنيف الوفاة على أنها انتحار.

 

الصورة المتداولة، التي تظهر رجلاً بلحية وشعر طويل ونظارات شمسية، لم تتمكن وسائل إعلام مستقلة من التحقق من صحتها، بل ذهب عدد من المستخدمين إلى القول إنها مُولدة  بالذكاء الاصطناعي، خاصة بعد ملاحظة علامة مائية يُعتقد أنها تعود لأداة Gemini التابعة لغوغل.

حتى روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مثل “غروك”، رجحت أن الصورة مزيفة، مشيرة إلى عدم تطابق ملامح الشخص الظاهر فيها مع الشكل المعروف لإبستين، إضافة إلى غياب أي مصدر موثوق يؤكد صحة الادعاء.

في المقابل، كشفت الوثائق المنشورة حجم شبكة العلاقات الواسعة التي كان إبستين جزءًا منها، حيث وردت أسماء شخصيات سياسية واقتصادية وفنية بارزة، من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون، إضافة إلى رجال أعمال ومشاهير من هوليوود، ومع ذلك، شددت التقارير على أن ورود الأسماء لا يعني بالضرورة التورط في أي جرائم.

وبينما تتواصل التكهنات على الإنترنت، تبقى الرواية الرسمية ثابتة: جيفري إبستين توفي عام 2019، وكل ما يُتداول عن مشاهدته حيًا يندرج حتى الآن في إطار الشائعات غير المؤكدة.

جيفري إبستين وزارة العدل الأمريكية إبستين الذكاء الاصطناعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيل كلينتون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

ترشيحاتنا

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الكتاب التذكاري «نجيب محفوظ.. الأصل والصورة» للكاتب حسن عبد الموجود

صدور الكتاب التذكاري «نجيب محفوظ.. الأصل والصورة» للكاتب حسن عبد الموجود

بوستر مسلسل "فرصة أخيرة"

رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمي لمسلسل فرصة أخيرة

بالصور

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

مخاطر صحية تسببها المقالي الهوائية.. تحذيرات طبية لا يعرفها كثيرون

المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية
المخاطر الصحية للمقالي الهوائية

مي سليم تنتهى من روج أسود بعد عامين تصوير لعرضه في رمضان 2026

مى سليم
مى سليم
مى سليم

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

فيديو

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد