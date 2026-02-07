أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

قال الدكتور أشرف سنجر، أستاذ السياسات الدولية، إن الهدف الأساسي لمصر هو اجتماع إيران وأمريكا مع بعضهما البعض وتحقق هذا في سلطنة عمان.

وأضاف أشرف سنجر، في مداخلة هاتفية على قناة "دي ام سي"، أن الأجواء في سلطنة عمان إيجابية ومقر التفاوض بذلت فيه السلطنة ويظهر بشكل رائع لاستقبال هذه المفاوضات.

وأكد أن مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة دونالد ترامب، وبذلت مصر مجهود بالتواصل مع وكالة الطاقة النووية وإيران وبالتالي إيران لها علاقة جيدة مع مصر.

وذكر أن التصعيد بين إيران وأمريكا تدفع إلى حرب إقليمية سيغلب عليها فترة من الزمن، والولايات المتحدة يمكن أن تنجح في علاقتها مع الشرق إذا نظرت من النظارة المصرية أو التركية ولكن النظارة الإسرائيلية تسعى إلى إشعال الإقليم.

وأوضح أن ترامب يريد تحقيق مصالح الولايات المتحدة المالية والتجارية مع إيران، فإذا ما نجحت إيران فتح شهية أمريكا في مجال للاقتصاد والتجارة فسيهدأ ترامب، مؤكدا على دور مصر الايجابي لمنع شبح حرب إقليمية في المنطقة.