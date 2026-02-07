قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد احتفالية طرح ترددات جديدة لشركات المحمول بـ3 مليارات دولار
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
القبض على عاملين تبادلا الضرب والاتهامات في مشاجرة بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنشاء مستشفى جديد في جامعة بنها .. تفاصيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
إبراهيم الهواري

استقبل الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، اللواء مهندس خالد ماضي، رئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل للمقاولات، وذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل، نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، والأستاذ أيمن بيومي، أمين عام الجامعة، إلى جانب الوفد المرافق من شركة وادي النيل.


ويأتي اللقاء في إطار استعراض الموقف التنفيذي النهائي لمشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) بالجامعة، ومناقشة مستجدات تنفيذ عدد من الخطط والشراكات الاستراتيجية، من بينها تطوير المركز الطبي الجديد وإنشاء مستشفى جديد بالتعاون مع جامعة بنها الحكومية، بما يسهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتحقيق التكامل المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور تامر سمير حرص القيادة السياسية على دعم منظومة الجامعات الأهلية باعتبارها أحد المشروعات القومية الاستراتيجية في مجال التعليم العالي، إلى جانب حرص جامعة بنها الأهلية على التطوير المستمر ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية، وفي مقدمتها تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، لما يمثله من أهمية في تعزيز كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي، وتحقيق التكامل بين مختلف قطاعات الجامعة، ودعم منظومة التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع شركة وادي النيل باعتبارها الشركة المنفذة للمشروع.
وأشار  رئيس الجامعة إلى أهمية الاستفادة من النظام في تحسين جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ودعم متخذي القرار من خلال إتاحة بيانات دقيقة وتقارير متكاملة، فضلًا عن تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة العمل المؤسسي وضمان الاستدامة التشغيلية.
ومن جانبه، أكد اللواء خالد ماضي أن مشروع تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) يُعد أحد المحاور الأساسية الداعمة لمنظومة الجامعات الأهلية، باعتباره أداة استراتيجية لتحقيق الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات التعليمية والإدارية المقدمة.
وأضاف أن تطبيق النظام يسهم في توحيد قواعد البيانات، وتعزيز التكامل بين القطاعات المختلفة، ودعم اتخاذ القرار من خلال نظم معلومات دقيقة ومحدثة، بما يتماشى مع متطلبات التطوير المؤسسي للجامعات الأهلية باعتبارها أحد المشروعات القومية للدولة في مجال التعليم العالي.
وأوضح أن شركة وادي النيل تعمل على تنفيذ مشروع ERP وفق أعلى المعايير التكنولوجية، وبما يضمن جاهزية التشغيل الكامل واستدامة النظام، مؤكدًا حرص الشركة على الشراكة مع جامعة بنها الأهلية في دعم مسيرة التحول الرقمي، وتقديم حلول تقنية متكاملة تسهم في بناء نموذج جامعي حديث يعتمد على الإدارة الذكية والتكامل الرقمي.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين المغربي رؤية الجامعة الأكاديمية وخططها التطويرية، إلى جانب نبذة شاملة عن كليات الجامعة وبرامجها الأكاديمية وإحصائيات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أن تطبيق نظام ERP يمثل ركيزة أساسية في تطوير المنظومة الأكاديمية والإدارية، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد التعليمية، وتحقيق الانضباط المؤسسي، بما يدعم جودة العملية التعليمية ويواكب المعايير العالمية.
كما أوضح الدكتور شادي المشد، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي ومدير برامج علوم الحاسب، أهمية التحول الرقمي في تطوير منظومة التعليم الجامعي، حيث قدم عرضًا تقديميًا تناول آليات عمل نظام ERP ودوره في تسريع الأداء وتحسين جودة الخدمات، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، وخفض التكاليف التشغيلية من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب تعزيز الأمان والشفافية بفضل الأنظمة الرقمية المتكاملة، ورفع مستوى رضا المستفيدين عبر تقديم تجربة رقمية متطورة، بما يسهم في تحسين إدارة العمليات داخل الجامعة وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات.
وفي ختام اللقاء، اصطحب الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، اللواء خالد ماضي والوفد المرافق في جولة تفقدية داخل الجامعة، أعربوا خلالها عن إعجابهم بما تشهده الجامعة من تطور ملحوظ في البنية التعليمية والتكنولوجية، مشيدين بمستوى التقدم والتميز الذي تحققه جامعة بنها الأهلية.

القليوبية محافظة القليوبية رئيس جامعة بنها الأهلية جامعة بنها الأهلية بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

البابا تواضروس

قداسة البابا يستقبل نيافة الأنبا أنجيلوس ويطمئن على الخدمة بإيبارشية لندن

جولة المهندس هاني ضاحي بالسويس

أمام مهندسي السويس .. هاني ضاحي يستعرض خطته لتنمية موارد النقابة والارتقاء بالمهنة

البابا تواضروس

البابا تواضروس: الكنيسة تتقدم في كل جيل على قدمين هما التعليم والتكريس

بالصور

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

هيونداي
هيونداي
هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

فيديو

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد