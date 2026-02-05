قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ القليوبية: إنشاء مركز متخصص ومتكامل لعلاج الأورام

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، انطلاق فعاليات النسخة العاشرة من المؤتمر العلمي السنوي الذي تنظمه مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بمكتبة مصر العامة، تحت عنوان «تأثير أمراض السمنة والسكري وأمراض القلب على الصحة العامة في مصر»، وذلك لمناقشة التحديات الصحية الراهنة والرؤى المستقبلية للحد من انتشار الأمراض غير السارية.

الاهتمام بالمنظومة الصحية 

أكد محافظ القليوبية أن صحة المواطن تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية المتتالية، بدءًا من مبادرة «100 مليون صحة» وصولًا إلى المبادرات الصحية الحالية، تعكس رؤية الدولة لبناء إنسان مصري يتمتع بصحة جيدة وقدرة على العطاء.


وأوضح المهندس أيمن عطية أن محافظة القليوبية تحظى باهتمام كبير في ملف تطوير المنظومة الصحية، لافتًا إلى المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز في عدد من الصروح الطبية الكبرى، من بينها مستشفيات طوخ وشبين القناطر، إلى جانب تسليم أرض مستشفى الخصوص الجديدة بمساحة 30 ألف متر مربع، لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا.


وأضاف المحافظ أن الهدف الأسمى من انعقاد هذا المؤتمر يتمثل في وضع خارطة طريق واضحة لتحقيق الجاهزية الكاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة القليوبية، مع تقديم خدمات طبية تليق بالمواطن، مؤكدًا أهمية الخروج بتوصيات عملية تسهم في تعزيز ثقافة اللياقة البدنية وممارسة الرياضة باعتبارها خط الدفاع الأول ضد أمراض العصر.


كما أشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة تكثف جهودها خلال الفترة الحالية لإحداث طفرة نوعية في القطاع الصحي، وعلى رأسها العمل على إنشاء مركز متخصص لعلاج الأورام داخل نطاق المحافظة، استجابة للاحتياجات الملحة للمواطنين، وبما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة تشمل التشخيص المبكر والعلاج الكيماوي والإشعاعي، ويخفف عن المرضى مشقة السفر إلى القاهرة أو المحافظات المجاورة.

تطوير المستشفيات 

ومن جانبه، أعرب الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن اعتزازه برئاسة محافظ القليوبية للمؤتمر، مؤكدًا أن هذا الحضور يعكس الدعم الكامل وغير المحدود الذي يوليه المحافظ للقطاع الصحي بالمحافظة.
وأوضح وكيل الوزارة أن العمل يتم بروح الفريق الواحد وتحت قيادة حريصة على متابعة أدق التفاصيل، مشيرًا إلى أن الجهود الجارية لتطوير المستشفيات، وعلى رأسها مستشفى طوخ، تهدف إلى توفير فرق طبية على أعلى مستوى في تخصصات جراحة القلب والصدر والمسالك البولية والأوعية الدموية، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة لمواطني القليوبية ومستفيدي الطرق السريعة.

القليوبية مديرية الصحة محافظة القليوبية بنها مؤتمر علمى

