الكل بيشارك.. الغواصون والصيادون والأهالي يواصلون البحث عن جثمان صغير البحيرة لليوم التاسع

تشهد قرية الصواف التابعة لمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، ملحمة إنسانية، خلال رحلة البحث عن جثمان عبدالرحمن محمد عوض، التي دخلت اليوم الخميس يومها التاسع على التوالي، حيث يواصل الغواصون والصيادون والأهالي كل بدوره لانتشال جثمان الصغير من مياه ترعة الرياح البحيرى رأفة بأسرته.

حيث تجلس والدته على حافة الترعة، على أمل خروج جثمان نجلها الصغير عبد الرحمن، في مشهد مؤثر لم تشهده القرية من قبل، حيث تناديه باكية، متذكرة كل المواقف التي جمعتهما منذ ولادته حتى يوم سقوطه في المياه، بحثا عن الكرة.



وكان صغير لقي مصرعه غرقا، الأسبوع الماضي، جراء سقوطه في مياه ترعة الرياح البحيري بمركز كوم حمادة، أثناء قيامه بالبحث عن الكرة بمياه الترعة، ولا يزال البحث مستمر عن جثمانه حتى الآن، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بغرق طفل بمياه ترعة الرياح البحيري بجوار قرية الصواف، التابعة لذات المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، وسيارة إسعاف، إلى مكان الواقعة، وتبين من الانتقال والفحص أثناء قيام عبدالرحمن محمد عوض، 11 سنة، مقيم قرية الصواف، بالبحث عن الكرة في مياه ترعة الرياح البحيري، اختل توازنه وسقط بالمياه وغرق لعدم اجادته السباحة.

جار البحث عن الجثمان بمياه ترعة الرياح البحيري بمعرفة الإنقاذ النهري والأهالي، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.