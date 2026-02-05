اليوم.. قطع المياه عن عدة قرى بشبراخيت وإيتاي البارود بالبحيرة لمدة 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، توقف محطة مياه إبتوك التابعة لمركز شبراخيت عن العمل، نظرًا لفصل التيار الكهربائي عن الخط المغذي لقرية أبو منجوج ومحطة مياه إبتوك، لتنفيذ أعمال الصيانة.

ومن المقرر فصل التيار الكهربائي اليوم الخميس الموافق 5 فبراير 2026، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، مما سينتج عنه قطع المياه عن مجلس قرية أورين وقرية إبتوك، وضعف المياه عن قرى مجلس قرية الربدان، وتأثر بعض المناطق الأخرى بغرب إيتاي البارود التابعة لفرع إيتاي البارود.

وأهابت الشركة المواطنين، وكذلك أصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة التوقف، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي وانتظام ضخ المياه مرة أخرى.

وأكدت الشركة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه شرب صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة عند الحاجة، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بـ الخط الساخن 125.