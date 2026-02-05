نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الفيوم .. نسبة النجاح 76,21%

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الفيوم ، اعتمدها منذ قليل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم .

نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الفيوم بلغت 76,21% على مستوى المحافظة

وبحسب إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الفيوم ، بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بالفصل الدراسى الأول لعام 2025/2026، بلغ 73 ألفاً و850 طالباً وطالبةً، حضر منهم 73 ألفاً و422 طالباً وطالبة، وحصل منهم على نسبة 50% فأكثر عدد 55 ألفاً و957 طالباً وطالبةً، بنسبة نجاح بلغت 76,21 %، فيما حصل 175 طالب وطالبة على الدرجات النهائية.

كما كشفت إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الفيوم ، أن عدد المقيدين بالصف الثالث الإعدادي المهني للصم وضعاف السمع، بلغ 31 طالباً وطالبة، حضر منهم 30 طالباً وطالبةً، وبلغت نسبة النجاح 100 %، وأن عدد المقيدين بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة النور للمكفوفين، بلغ 14 طالباً وطالبةً، وحضروا جميعاً الامتحانات، نجح منهم 10 طلاب، بنسبة نجاح 72 %، وتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية بمدرسة النهضة الإعدادية المهنية بنات،عدد 71 طالبةً، حضر منهن 66 طالبةً، وبلغت نسبة النجاح 100%، وفي مدرسة السد العالي الإعدادية المهنية بنين، تقدم للامتحان عدد 179 طالباً، حضر منهم 176 طالباً، وبلغت نسبة النجاح 100%.

وكشفت إحصائيات نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الفيوم كذلك ، أن نسبة النجاح بإدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 84,65%، وإدارة شرق الفيوم التعليمية 82,16%، وإدارة أبشواى التعليمية 75,79%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 74,70%، وبلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس التعليمية 74,39%، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 72,60%، وفي إدارة طامية التعليمية بلغت نسبة النجاح 70,33%.

ومن جانبه .. قدم محافظ الفيوم، تهانيه القلبية للطلاب الأوائل وكافة الطلاب الناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 محافظة الفيوم ، وحث الطلاب والطالبات على التفوق والنجاح، موجهاً مسئولى التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالفيوم، وتخريج أجيال واعدة تسهم فى بناء مصر المستقبل، معربًا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم.