تضم 32 واعظًا.. «البحوث الإسلامية» يُوفد قافلة دعوية مُوسعة إلى البحر الأحمر لترسيخ قيم الوسطية والاعتدال

أوفد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أمس الأربعاء، قافلةً دعويةً موسعةً إلى محافظة البحر الأحمر، تضم 32 واعظًا وواعظةً أزهرية، في إطار جهود الأزهر المستمرة لتعزيز الخطاب الديني المستنير وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال بين مختلف فئات المجتمع في جميع محافظات الجمهورية.

وحرص الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على الالتقاء بأعضاء القافلة قبل مغادرتهم، حيث أكد أهمية الدور الذي تضطلع به القوافل الدعوية في الوصول المباشر إلى المواطنين بمختلف المحافظات، ونقل رسالة الأزهر القائمة على الوسطية والاعتدال، مؤكدًا ضرورة أن يعكس أعضاء القافلة الصورة الحقيقية لعالم الأزهر علمًا وخلقًا وسلوكًا، وأن يتعاملوا مع قضايا الناس بوعي وحكمة، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الفكري والمجتمعي.

وتستهدف القافلة تنفيذ مجموعة من اللقاءات الدعوية والبرامج التوعوية داخل المساجد والمؤسسات التعليمية والمراكز الشبابية بمراكز المحافظة، تتناول عددًا من القضايا المهمة، من بينها تصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء الوعي الديني الرشيد، وتعزيز القيم الأخلاقية والوطنية، إضافةً إلى التأكيد على دور الدين في تحقيق السلم المجتمعي والتعايش الإنساني.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة متكاملة للوصول إلى مختلف المحافظات، بما يسهم في مد جسور التواصل المباشر مع المواطنين، والاستماع إلى تساؤلاتهم، وتقديم الإجابات العلمية الرصينة المستندة إلى منهج الأزهر الوسطي.