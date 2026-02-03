بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

كشف نادي برشلونة الإسباني عن موعد أول ظهور رسمي للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة أتلتيك، الذي انضم إليه مؤخرًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن برشلونة قد حسم صفقة حمزة عبد الكريم رسميًا بضم اللاعب الشاب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع تضمين بند يمنح النادي الكتالوني أحقية الشراء.

تفاصيل صفقة حمزة عبدالكريم

بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الشهيرة، فإن قيمة شراء حمزة عبدالكريم بشكل نهائي من النادي الأهلي لن تقل عن 3 ملايين يورو وقد ترتفع إلى 5 مليون يورو.

كما أضافت بأن الفريق الكتالوني لن يدفع قيمة إعارة المهاجم البالع من العمر 18 عامًا، لذلك مدد النادي الأهلي عقده حتى عام 2028.

ومن المقرر أن يبدأ حمزة مشواره مع الفريق الرديف، في خطوة تُعد بداية حقيقية لدخوله عالم الاحتراف الأوروبي.

موعد المباراة الأولى لحمزة عبدالكريم

صرح جوردي نومديديو، مسؤول المركز الإعلامي بالنادي الكتالوني، بتفاصيل مشاركته المنتظرة، مؤكدًا أن اللاعب قد يكون جاهزًا للظهور في أول مباراة له خلال الأيام المقبلة.

وأوضح نومديديو أن حمزة من المتوقع أن يبدأ تدريباته الجماعية مع الفريق في أول أيام الأسبوع، مع احتمال مشاركته في مباراة الفريق القادمة يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، التي ستقام على ملعب يوهان كرويف، وهو اللقاء الذي من المتوقع أن يشهد ظهوره الأول مع الفريق الرديف لبرشلونة.

هذا التوقيت يأتي قبل المواجهة الرسمية للفريق الأول في الدوري الإسباني ضد مايوركا المقررة يوم 7 فبراير 2026، ما يعني أن حمزة ربما يبدأ مشاركاته مع الفريق الرديف قبل أن يكون جاهزًا للانضمام لصفوف الفريق الأول في المستقبل، حسب تطور أدائه ومدى تأقلمه مع الكرة الإسبانية.

ويعد انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة خطوة مهمة في مسيرة اللاعب بعد تألقه مع الأهلي في الدوري المصري، حيث يسعى لتعميق خبرته في المنافسات الأوروبية واكتساب خبرات جديدة تُسهم في تطوير مستواه الفني.

وتشير التقارير إلى أن النادي الكتالوني يرى في اللاعب إضافة نوعية لمشروع الفريق الرديف، خاصة في ظل قدراته الهجومية وسرعته في التحرك داخل مربع الجزاء.

وبحسب الصحافة الإسبانية، فمن المنتظر أن يحظى حمزة بدعم الجماهير الإسبانية في مباراته المتوقعة يوم 8 فبراير، إذ سيكون لديه الفرصة الأولى لإظهار إمكانياته على ملعب تاريخي مثل يوهان كرويف، الذي يُعد من أبرز الملاعب التابعة لبرشلونة، ويستضيف عادة مباريات الفريق الرديف ومسابقات الشباب.