قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توروب يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الدوري الممتاز
تعاون مصري - فنلندي قريب في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي: نعمل على تسهيل حركة المسافرين من وإلى غزة
كجوك يطلع رئيس الوزراء على نتائج الاجتماع مع كبار المستثمرين الأتراك
بتزيد في تغيرات الجو | اعرف طرق علاج الجيوب الأنفية .. أغربها فيتامين شهير
اتصالات النواب : تنسيق مع الأعلى للإعلام لحجب 3 ألعاب إلكترونية مخالفة
جوتيريش : يجب تسهيل المرور السريع وغير المقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة
كريستيانو رونالدو يرحل عن الدوري السعوي .. اعرف السبب
رسميا الآن .. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه
محامي قاتل صغار المنوفية: المتهم اعترف بوجود علاقة شاذة مع والد الأطفال
بعد تصديق الرئيس .. رشا صالح مديرًا للأكاديمية المصرية للفنون بروما
التموين : إنشاء أركان ثابتة لمعارض أهلا رمضان بفروع السلاسل التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

حمزة عبدالكريم
حمزة عبدالكريم
أحمد أيمن

كشف نادي برشلونة الإسباني عن موعد أول ظهور رسمي للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع فريق برشلونة أتلتيك، الذي انضم إليه مؤخرًا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. 

جدير بالذكر أن برشلونة قد حسم صفقة حمزة عبد الكريم رسميًا بضم اللاعب الشاب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع تضمين بند يمنح النادي الكتالوني أحقية الشراء.

تفاصيل صفقة حمزة عبدالكريم 

بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية الشهيرة، فإن قيمة شراء حمزة عبدالكريم بشكل نهائي من النادي الأهلي لن تقل عن 3 ملايين يورو وقد ترتفع إلى 5 مليون يورو.

كما أضافت بأن الفريق الكتالوني لن يدفع قيمة إعارة المهاجم البالع من العمر 18 عامًا، لذلك مدد النادي الأهلي عقده حتى عام 2028.

ومن المقرر أن يبدأ حمزة مشواره مع الفريق الرديف، في خطوة تُعد بداية حقيقية لدخوله عالم الاحتراف الأوروبي.

موعد المباراة الأولى لحمزة عبدالكريم 

صرح جوردي نومديديو، مسؤول المركز الإعلامي بالنادي الكتالوني، بتفاصيل مشاركته المنتظرة، مؤكدًا أن اللاعب قد يكون جاهزًا للظهور في أول مباراة له خلال الأيام المقبلة.

وأوضح نومديديو أن حمزة من المتوقع أن يبدأ تدريباته الجماعية مع الفريق في أول أيام الأسبوع، مع احتمال مشاركته في مباراة الفريق القادمة يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، التي ستقام على ملعب يوهان كرويف، وهو اللقاء الذي من المتوقع أن يشهد ظهوره الأول مع الفريق الرديف لبرشلونة. 

هذا التوقيت يأتي قبل المواجهة الرسمية للفريق الأول في الدوري الإسباني ضد مايوركا المقررة يوم 7 فبراير 2026، ما يعني أن حمزة ربما يبدأ مشاركاته مع الفريق الرديف قبل أن يكون جاهزًا للانضمام لصفوف الفريق الأول في المستقبل، حسب تطور أدائه ومدى تأقلمه مع الكرة الإسبانية. 

ويعد انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة خطوة مهمة في مسيرة اللاعب بعد تألقه مع الأهلي في الدوري المصري، حيث يسعى لتعميق خبرته في المنافسات الأوروبية واكتساب خبرات جديدة تُسهم في تطوير مستواه الفني. 

وتشير التقارير إلى أن النادي الكتالوني يرى في اللاعب إضافة نوعية لمشروع الفريق الرديف، خاصة في ظل قدراته الهجومية وسرعته في التحرك داخل مربع الجزاء. 

وبحسب الصحافة الإسبانية، فمن المنتظر أن يحظى حمزة بدعم الجماهير الإسبانية في مباراته المتوقعة يوم 8 فبراير، إذ سيكون لديه الفرصة الأولى لإظهار إمكانياته على ملعب تاريخي مثل يوهان كرويف، الذي يُعد من أبرز الملاعب التابعة لبرشلونة، ويستضيف عادة مباريات الفريق الرديف ومسابقات الشباب. 

حمزة عبدالكريم صفقة حمزة عبدالكريم برشلونة موعد المباراة الأولى لحمزة عبدالكريم تفاصيل صفقة حمزة عبدالكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

صورة تعبيرية

بعد شكاوى من التطبيق.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات تحت قبة البرلمان

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات أول مرة.. رابط الاستعلام الفوري

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشهد مناقشة رسالة دكتوراه قدمها معاون الوزير للطيران

ندوة بجناح المجلس القومي للمرأة تناقش قرنا من التحولات في تاريخ المرأة لمصرية

ندوة بجناح المجلس القومي تناقش قرنا من التحولات في تاريخ المرأة المصرية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

بالصور

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان
طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟
ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن
قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد