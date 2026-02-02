قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
قبل رمضان 2026 .. وزير التموين في الشرابية وروض الفرج لهذا السبب
رياضة

أجندة برشلونة أتلتيك في فبراير.. اختبارات متتالية وفرصة الظهور الأول لـ حمزة عبد الكريم

إسراء أشرف

يخوض فريق برشلونة أتلتيك سلسلة من المباريات المهمة خلال شهر فبراير 2026، في فترة حاسمة قد تشهد الظهور الأول للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بقميص الفريق.

ويبدأ برشلونة أتلتيك مشواره في الشهر بمواجهة تيراسا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري، في لقاء يُقام يوم الأحد 1 فبراير، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة التالية، يستقبل الفريق بارباسترو على ملعبه، يوم الأحد 8 فبراير، في مباراة تنطلق في التوقيت ذاته، قبل أن يخوض مواجهة قوية أمام أندورا في نصف نهائي كأس كتالونيا، والمقرر لها يوم الأربعاء 11 فبراير.

ويواصل برشلونة أتلتيك برنامجه المكثف بالخروج لملاقاة كاستيلون، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري، يوم السبت 14 فبراير، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويختتم الفريق مبارياته خلال شهر فبراير بمواجهة ألكويانو، في الجولة الـ24 من المسابقة، والمقرر إقامتها يوم الأحد 22 فبراير، على أن يتم الإعلان عن توقيت اللقاء لاحقًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

الذهب

أسعار الدواجن

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

كريستيانو رونالدو

محافظ كفر الشيخ

الزمالك

