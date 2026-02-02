أجندة برشلونة أتلتيك في فبراير.. اختبارات متتالية وفرصة الظهور الأول لـ حمزة عبد الكريم

يخوض فريق برشلونة أتلتيك سلسلة من المباريات المهمة خلال شهر فبراير 2026، في فترة حاسمة قد تشهد الظهور الأول للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم بقميص الفريق.

ويبدأ برشلونة أتلتيك مشواره في الشهر بمواجهة تيراسا، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري، في لقاء يُقام يوم الأحد 1 فبراير، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الجولة التالية، يستقبل الفريق بارباسترو على ملعبه، يوم الأحد 8 فبراير، في مباراة تنطلق في التوقيت ذاته، قبل أن يخوض مواجهة قوية أمام أندورا في نصف نهائي كأس كتالونيا، والمقرر لها يوم الأربعاء 11 فبراير.

ويواصل برشلونة أتلتيك برنامجه المكثف بالخروج لملاقاة كاستيلون، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري، يوم السبت 14 فبراير، في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويختتم الفريق مبارياته خلال شهر فبراير بمواجهة ألكويانو، في الجولة الـ24 من المسابقة، والمقرر إقامتها يوم الأحد 22 فبراير، على أن يتم الإعلان عن توقيت اللقاء لاحقًا.