بعد 47 عاما.. كريستال بالاس يكرر إنجازا تاريخيا في البطولات الأوروبية

حقق فريق كريستال بالاس إنجازًا تاريخيًا للكرة الإنجليزية، بعدما حجز مقعده في ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، ليعيد إنجازًا غاب عن الأندية الإنجليزية منذ 47 عامًا.

وجاء تأهل كريستال بالاس عقب فوزه خارج ملعبه على فريق أيك لارنكا بنتيجة 2-1 في إياب دور الـ16، بعد أن انتهت مباراة الذهاب في إنجلترا بالتعادل السلبي دون أهداف، ليحسم الفريق اللندني بطاقة العبور إلى دور الثمانية.



وبهذا التأهل، أصبح كريستال بالاس أول فريق إنجليزي يبلغ ربع نهائي بطولة أوروبية كبرى في أول مشاركة له، منذ ما حققه نوتنجهام فورست في موسم 1978-1979، عندما توج بلقب كأس أوروبا في إنجاز تاريخي.

ويمثل هذا الإنجاز تكرارًا لما فعله نوتنجهام فورست قبل نحو خمسة عقود، ليُسجل كريستال بالاس اسمه في سجلات الكرة الأوروبية من أوسع أبوابها.



وعلى الصعيد المحلي، يستعد كريستال بالاس لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، في ظل معنويات مرتفعة بعد الإنجاز الأوروبي اللافت.