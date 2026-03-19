أول استدعاء دولي.. منتخب كاب فيردي يستدعي كامويش لمواجهات ودية تحضيرية لكأس العالم

شهدت قائمة منتخب كاب فيردي لمعسكر شهر مارس الحالي تواجد المهاجم إيلتسن كامويش، لاعب النادي الأهلي، في أول استدعاء له مع المنتخب، وذلك استعدادًا لخوض مواجهتين وديتين أمام منتخبي تشيلي وفنلندا في نيوزيلندا ضمن برنامج التحضيرات لبطولة كأس العالم 2026.

ويمثل هذا الظهور الأول لكامويش مع منتخب “القروش الزرقاء” تطورًا مهمًا في مسيرته الدولية، بعد أن كان مؤهلاً لتمثيل منتخبي أنجولا والبرتغال في وقت سابق لكنه لم يشارك مع أي منهما، ليختار في النهاية تمثيل منتخب كاب فيردي.

ويأمل اللاعب في تثبيت أقدامه ضمن التشكيلة الأساسية والمساهمة في مشاركة قوية مع المنتخب في البطولة العالمية، خاصة بعد تأهل كاب فيردي إلى كأس العالم عقب تصدره المجموعة الرابعة في التصفيات، التي ضمت منتخبات الكاميرون وليبيا وأنجولا وموريشيوس وإيسواتيني.

وسيشارك منتخب كاب فيردي في كأس العالم 2026 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم إلى جانبه منتخبات إسبانيا وأوروجواي والسعودية، في واحدة من مجموعات البطولة القوية.

وكان إيلتسن كامويش قد انضم إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من نادي ترومسو النرويجي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري. ويبلغ كامويش من العمر 26 عامًا، وهو من مواليد أنجولا، قبل أن ينتقل في سنواته المبكرة إلى البرتغال، حيث ترعرع كرويًا في أكاديميات عدة من بينها سبورتنج لشبونة وماريتيمو وناسيونال.