الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

يصيب الملايين.. أسباب وطرق الوقاية من شلل النوم

آية التيجي

تصدر اضطراب شلل النوم (Sleep Paralysis) محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تزايد الحديث عن تجارب مرعبة يعاني منها البعض أثناء النوم، حيث يشعر المصاب بعدم القدرة على الحركة أو الكلام مع رؤية هلاوس مخيفة.

ما هو شلل النوم؟

فيما يؤكد خبراء النوم أن الحالة شائعة وغير خطيرة ويمكن السيطرة عليها بتحسين عادات النوم، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويُعرف شلل النوم بأنه حالة مؤقتة يفقد فيها الشخص القدرة على الحركة أو التحدث أثناء الاستيقاظ أو قبل النوم مباشرة، وغالبًا ما تكون مصحوبة بهلاوس بصرية أو سمعية مخيفة تجعل التجربة تبدو واقعية للغاية.

وبحسب خبراء الصحة، تحدث هذه الحالة خلال مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM)، وهي المرحلة التي يكون فيها المخ نشطًا بينما تكون عضلات الجسم في حالة استرخاء مؤقت لمنع الإنسان من تنفيذ أحلامه.

أرقام تكشف انتشار الظاهرة

وكشفت تحليلات حديثة أن نحو 980 ألف شخص في المملكة المتحدة يعانون من شلل النوم، مع زيادة عمليات البحث عن هذا الاضطراب بنسبة 31% خلال أسبوع واحد، إضافة إلى انتشار مقاطع التجارب الشخصية عبر تطبيق TikTok.

الأعراض الشائعة لشلل النوم

وتشمل أبرز الأعراض التي يشعر بها المصابون بشلل النوم:
ـ عدم القدرة على الحركة أو الكلام.
ـ الإحساس بوجود شخص داخل الغرفة.
ـ رؤية أشكال أو ظلال مخيفة.
ـ الشعور بضغط على الصدر.
خوف شديد أثناء النوبة.

وتستمر هذه النوبات عادة من ثوانٍ إلى عدة دقائق فقط، لكنها قد تبدو أطول بسبب اضطراب الإحساس بالوقت.

أسباب شلل النوم

ويربط الأطباء شلل النوم بعدة عوامل، أهمها:
ـ قلة النوم.
ـ التوتر والقلق.
ـ عدم انتظام مواعيد النوم.
ـ العمل بنظام الورديات.
ـ السفر وتغير التوقيت.
بعض اضطرابات النوم مثل النوم القهري (Narcolepsy).

طرق بسيطة لتقليل حدوث شلل النوم

ويوصي خبراء النوم بعدد من الخطوات التي تساعد على تقليل تكرار هذه الحالة، منها:
ـ النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميًا.
ـ تثبيت مواعيد النوم والاستيقاظ.
ـ تقليل استخدام الهاتف قبل النوم بساعة.
ـ تهيئة غرفة نوم هادئة ومظلمة.
ـ تجنب الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم.
ـ تجربة النوم على الجانب بدلًا من الظهر.
ـ ممارسة تمارين الاسترخاء والتنفس.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينصح الأطباء بمراجعة متخصص إذا كانت نوبات شلل النوم متكررة أو تؤثر على جودة الحياة، حيث قد يتم اللجوء إلى العلاج السلوكي المعرفي أو أدوية لتنظيم النوم في الحالات النادرة.

هل شلل النوم خطير؟

يؤكد المختصون أن شلل النوم ليس مرضًا خطيرًا في حد ذاته، وغالبًا ما يختفي مع تحسين نمط الحياة والنوم المنتظم.

شلل النوم عفاريت النوم أسباب شلل النوم أعراض شلل النوم علاج شلل النوم اضطرابات النوم هلاوس النوم الوقاية من شلل النوم

