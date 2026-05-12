سيارة تصطدم بعمود إنارة وسقوط أسلاك الكهرباء وانقطاع التيار في المنوفية

شهدت مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية اصطدام سيارة بعمود إنارة مما أدي إلي سقوط أسلاك الكهرباء وانقطاع التيار عن المنطقة.

وعلي الفور وجه صفوت معوض بحيرى رئيس مركز ومدينة بركة السبع بالتدخل العاجل عقب وقوع حادث تصادم سيارة بأحد أعمدة الإنارة بشارع الإعدادية بنات، حيث تم الدفع بالمختصين للتعامل الفورى مع الموقف حفاظاً على سلامة المواطنين والمارة.

التعامل الفوري مع الحادث:

كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين موقع الحادث والتعامل مع عامود الإنارة المتضرر بصورة فورية، مع متابعة الموقف ميدانياً لحين الانتهاء من كافة الأعمال اللازمة.

ويأتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة قد تؤثر على الحركة العامة بالشوارع.

وأكد صفوت معوض رئيس المركز استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم للتعامل الفورى مع أى بلاغات أو حالات طارئة بنطاق المدينة.