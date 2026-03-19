أفادت مراسلة قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بسماع دوي انفجارات ضخمة بمقرات المعارضة الكردية في السليمانية بإقليم كردستان العراق.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأنباء العراقية تمديد إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات لمدة 72 ساعة.

وذكر الحشد الشعبي في العراق مقتل أحد عناصره وإصابة آخرين، إثر قصف جوي استهدف اللواء 30 في سهل نينوى شمالي البلاد.

وأصدرت الحكومة العراقية بيانا، أمس الأول الثلاثاء، أعلنت فيه عقد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني اجتماعاً أمنياً ضم كبار المسئولين الأمنيين والعسكريين والاستخباراتيين، حيث أكد الاجتماع رفض الحكومة للهجمات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الحشد الشعبي.