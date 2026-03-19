العراق.. تمديد إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات لمدة 72 ساعة



أعلنت وكالة الأنباء العراقية تمديد إغلاق الأجواء أمام جميع الطائرات لمدة 72 ساعة.

وفي وقت سابق؛ ذكر الحشد الشعبي في العراق مقتل أحد عناصره وإصابة آخرين، إثر قصف جوي استهدف اللواء 30 في سهل نينوى شمالي البلاد.

وأصدرت الحكومة العراقية بيانا، أمس الأول الثلاثاء، أعلنت فيه عقد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني اجتماعاً أمنياً ضم كبار المسئولين الأمنيين والعسكريين والاستخباراتيين، حيث أكد الاجتماع رفض الحكومة للهجمات التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى بين صفوف الحشد الشعبي.

وقالت رئاسة الوزراء، في بيان رسمي، إن الاجتماع جدد إدانة استهداف البعثات الدبلوماسية والسفارات، معتبرةً ذلك "محاولة إجرامية تهدف إلى زعزعة استقرار العراق وأمنه وسلامته".

وكان الناطق باسم القوات المسلحة العراقية قد أفاد بأن هجوماً وقع، الاثنين، على مواقع تابعة لـ"الحشد الشعبي" في قضاء القائم بمحافظة الأنبار، ما أدى إلى مقتل 8 عناصر وإصابة 7 آخرين.