أولاد الراعي الحلقة 30 والأخيرة .. ماجد المصري يكشف الأسرار بعد مواجهات قاسية

عرضت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أولاد الراعي، ضمن دراما رمضان 2026 على قنوات CBC وCBC دراما وDMC وDMC دراما، إلى جانب منصة Watch It الرقمية، وشهدت الحلقة مشهد قوي يجمع بين "راغب" الذي يجسد دوره ماجد المصري، وشقيقيه "موسى" (خالد الصاوي) و"نديم" (أحمد عيد).

وخلال الحوار، يكشف "راغب" عن مفاجأة صادمة، حيث يؤكد لهما أن "طارق" (محمد عز) هو السبب الرئيسي وراء كل الأزمات والمآسي التي مروا بها، مشيرًا إلى أن هويته الحقيقية هي "أشرف مصطفى عبد الكريم"، في تطور درامي يُمهّد لأحداث مشوقة ومصيرية في ختام المسلسل.

تتصاعد أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل أولاد الراعي بشكل درامي مؤثر، حيث تظهر “فايقة” في حالة انهيار تام بعد طردها من المنزل وانفصال “موسى” عنها، في مشهد يعكس حجم الصدمة التي تعرضت لها.

وفي الوقت نفسه، تشتعل الخلافات داخل العائلة بعدما يكتشف “نديم” تورط “هشام” في سرقة مبلغ 5 ملايين جنيه، ليقرر طرده من الشركة، ما يزيد من حدة التوتر والصراعات الداخلية.

وتتواصل الأحداث مع عودة “يحيى” برفقة “أشرف” إلى عائلته، حيث تستقبله والدته بمشاعر مختلطة من الفرح والتأثر، قبل أن يكشف “نديم” الحقيقة الكاملة، موضحًا أن “أشرف” لم يكن خاطفًا كما اعتقدوا، بل كان المنقذ الذي أنقذه من الحريق الذي أودى بحياة والده.

وتبلغ الأحداث ذروتها مع ظهور “غفران”، الذي يكشف السر الأكبر، مؤكدًا أن “نجيب” هو العقل المدبر وراء سرقة أموال الأب وقتله بعد إشعال الحريق، في صدمة مدوية تهز الجميع.

وفي المشهد الختامي، ينفجر الغضب داخل “أشرف”، ليواجه عمه “نجيب” محاولًا الانتقام منه، إلا أن المواجهة تنتهي بشكل مأساوي، حيث يسبقه “نجيب” بإطلاق النار عليه، ليسقط قتيلًا، في نهاية حزينة تكشف خيوط الحقيقة بالكامل وتضع حدًا للصراع الدامي.

مسلسل أولاد الراعي بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوى، أحمد عيد، نرمين الفقى، أمل بوشوشة، إيهاب فهمى، نوران ماجد، إيناس كامل، فادية عبد الغنى، محمد عز، نوليا مصطفي، شادى مقار، غادة طلعت، كريم عبد الخالق، وآخرين، وهو من تأليف ريمون مقار، مينا بباوي، وخالد شكري، ومحمود شكري، وطه زغلول، إخراج محمود كامل