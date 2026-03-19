تحذير ترامب يوقف النار.. نتنياهو يعلن وقف استهداف الطاقة الإيرانية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من إسرائيل الامتناع عن مهاجمة مواقع الطاقة الإيرانية الهامة، وأنه سيلتزم بذلك.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل "تصرفت بمفردها" في استهداف منشأة معالجة مرتبطة بحقل غاز جنوب فارس الإيراني، الذي يُعد جزءًا من أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي مساء الخميس: "طلب منا الرئيس ترامب التريث في شنّ مثل هذه الهجمات مستقبلًا، ونحن نفعل ذلك".

وشكّل هذا الهجوم تصعيدًا خطيرًا في الحرب وكانت إسرائيل قد هاجمت سابقًا عددًا من مستودعات الوقود الإيرانية، لكنها امتنعت حتى الآن عن استهداف منشآت إنتاج النفط والغاز الطبيعي الإيرانية.

وردًا على ذلك، هاجمت إيران منشآت طاقة رئيسية في دول الخليج العربي المجاورة، ما تسبب، بحسب قطر، في "أضرار جسيمة" في مركزها الرئيسي للطاقة، رأس لفان.

وارتفعت أسعار الطاقة بشكل حاد بعد ذلك بوقت قصير، وحذّر محللون من أن الأضرار التي لحقت برأس لفان قد تُؤدي إلى نقص عالمي طويل الأمد في الغاز.

تأتي تصريحات نتنياهو في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حملتها ضد أهداف مرتبطة بإيران، مع تزايد المخاوف بشأن التصعيد والاضطرابات المحتملة في أسواق الطاقة العالمية.