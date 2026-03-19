مها متبولي تفجر مفاجأة حول الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب: أحمد سعد اللي وداها المستشفى

كشفت الناقدة الفنية مها متبولي كواليس جديدة حول الحالة الصحية للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال لقائها ببرنامج “كشف حساب” الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة قناة “هي”.

وأكدت مها متبولي أن الفنان أحمد سعد هو الشخص الوحيد الذي وقف بجانب شيرين خلال أزمتها الأخيرة، مشيرة إلى أنه تدخل بشكل حاسم واصطحبها إلى المستشفى لتلقي العلاج، قائلة إن هذا الموقف يُحسب له إنسانيًا: الوحيد واللي بقولهولك على مسؤوليتي اللي وقف مع شيرين في الفترة الأخيرة ووداها المستشفى هو أحمد سعد. هو اللي خد موقف وخطـ ـفها من بيتها ووداها المستـشفى، وربنا يكتبله ده في ميزان حسناته.

مش زينة ولا أخت زينة ولا غيرهم، كل دول رسايل 'قلبي معاكي' وخلاص.

وأوضحت أن شيرين تتلقى العلاج حاليًا داخل مصر، نافية ما تردد بشأن سفرها إلى سويسرا، مؤكدة أنها تحسنت بشكل ملحوظ لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة التعافي الكامل، معربة عن أملها في عودتها قريبًا لجمهورها.

كما علّقت متبولي على تصريحاتها السابقة بشأن مدير أعمال شيرين الذي أعلنت عنه أنه حارس عقار، موضحة أن الفنانة كانت تمر بحالة صحية ونفسية صعبة أثرت على قراراتها، وهو ما دفعها لوصفها في ذلك الوقت بأنها “موهبة كبيرة دون إدارة واعية”، مؤكدة أن شيرين تمر أحيانًا بحالة من التناقض في قراراتها، وهو ما يجعل من الصعب الحكم عليها بشكل قاطع.

