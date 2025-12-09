مها المتبولي لصدى البلد: السلم والثعبان فيلم جريء وكان يجب تخفيف جرأته

أكدت الناقدة الفنية مها المتبولي في لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري أن فيلم "السلم والثعبان" يُعد واحدًا من أكثر الأعمال جرأة في السينما المصرية خلال فترة عرضه، مشيرة إلى أن مستوى الجرأة فيه كان أكبر مما يجب.

وقالت المتبولي إن العمل قدّم رؤية مختلفة وجديدة في تناول العلاقات الإنسانية، لكنه على حد وصفها "كان يحتاج إلى تقليل حجم الجرأة في بعض مشاهده ليصل إلى الجمهور بصورة أوسع

وأضافت أن الفيلم رغم ذلك يُعد علامة مهمة في مسيرة أبطاله وصنّاعه، كونه قدّم شكلًا جديدًا من الرومانسية الدرامية التي لم تكن معتادة في تلك الفترة، مؤكدة أن قيمته الفنية لا تُنكر.

وشددت المتبولي على أن تقييم أي عمل فني يجب أن يكون مبنيًا على رسالته وجودة طرحه، معتبرة أن "السلم والثعبان" لا يزال مادة للنقاش بين الجمهور والنقاد بعد مرور سنوات على عرضه.

https://youtube.com/shorts/FEh5Cxl871A?si=-4k9yoRSVBR4AJiQ