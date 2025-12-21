طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

قدمت الشيف ثريا الألفي عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، حلوة الهلال بالكاوكاو.

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

المقادير:

بيضة1

1/2 كاس سكر الناعم

3 ملاعق كبيرة من الزبدة بحرارة المطبخ

كأس زيت نباتي

1/2 كيس خميرة الكميائية

1/2 كاس من الكاوكاو محمر ومطحون

2 ملاعق كبيرة من الزبيب المقطع

1/4 ملعقه صغيره من الملح

1 ملعقه صغيره من القرفة

1/2 كيلو تقريبا من الدقيق الأبيض حسب الخليط

ناخذ وعاء عميق ونضيف عليه البيض والسكر الناعم والملح والزيت النباتي ونخلطه جيدا حتى يذوب السكر الناعم ثم نضيف الزبده ونخلط جيدا.

ثم نضيف بالزبيب والكوكاو المحمر والمطحون والقرفة نخلط جميع.

ثم نضيف نصف كيس خميرة الكميائية مع الدقيق الأبيض تدريجيا حسب الخليط.

ثم ناخذ صينية الفرن وندهنه بالزيت النباتي ثم نشكل صوابع ونشكله على شكل هلال.

ثم نضعه على الفرن مسخن من قبل ونهدئ الحرارة متوسطة حتى يتحمر من الاسفل ثم نحمره فالاعلى على نار هادئة.

ثم نتركها حتى تبرد جيدا وتفند في السكر البودر وتقدم بالصحة والراحة .