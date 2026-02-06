قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

دولة التلاوة.. جائزة استثنائية 150 ألف جنيه للفائز في حلقة اليوم

دولة التلاوة
دولة التلاوة
محمد البدوي

أوضحت الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج «دولة التلاوة»، أن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وجّه بعرض هذه الحلقة بشكل خاص لتضم خمسة من المتسابقين الأطفال الذين شاركوا في المسابقة خلال الحلقات السابقة، لاختيار صوت واحد فقط في النهاية.

 استجابة مباشرة لرغبة الجمهور

وأضافت أن المتسابق الفائز سيحصل على جائزة استثنائية تصل قيمتها إلى 150 ألف جنيه، مؤكدة أن هذه الحلقة جاءت استجابة مباشرة لرغبة الجمهور الذي طالب بجمع الأصوات المميزة للأطفال في منافسة واحدة حاسمة.

وافتتح المنشد الديني مصطفى عاطف الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج «دولة التلاوة» بإنشودة روحانية مؤثرة حملت عنوان «زدني بفرط الحب فيك تحيّرًا»، في أجواء إيمانية مميزة. 

 لجنة تحكيم دولة التلاوة

ويشارك في لجنة التحكيم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات، الدكتور حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

ويُعد البرنامج منصة لاكتشاف ودعم المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث يُعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

