تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

ديني

نشبت مشادات كلامية بين الشيخ محمد وفيق حسن، متسابق برنامج «دولة التلاوة»، وأحد متابعيه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك بعد تعليق أثار جدلًا على أحد منشوراته.

وكتب المتابع تعليقًا أبدى خلاله تفضيله فوز متسابق آخر، متضمنًا عبارات انتقادية موجّهة للشيخ محمد وفيق، الأمر الذي دفع الأخير إلى الرد.

وقال المتابع: «والله أنا كنت عاوز الشيخ محمود يفوز، وانت لا والله يا شيخ محمد».

وأضاف المتابع في تعليقه: «من ساعة ما انت ما كنت في ميتم وقلت والله مانا قارئ لما الراجل يطلع بره، وانا مانيش حبك أصلًا، وأحسن إنك سقط في دولة التلاوة».

ورد عليه الشيخ محمد وفيق في منشور آخر مستشهداً بقول الله تعالى: «ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار»، مضيفًا: «صحيفتك أنت فملأها كيف شئت، أعرف من أنا، لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني».

وقد انتهت حلقة نصف النهائي من برنامج «دولة التلاوة» بإعلان الفائزين من المتسابقين والمتأهلين إلى المرحلة النهائية.

وصوتت لجنة التحكيم على المتسابقين السبعة في البرنامج، وجاءت النتيجة النهائية لمرحلة نصف النهائي كالآتي:

محمد أحمد حسن القلاجي: 275

محمد أحمد حسن عبد الحليم: 274

محمود السيد عبدالله: 271

محمود كمال الدين: 273

محمد محمد كامل: 275

أشرف سيف: 274

أحمد محمد علي: 273

