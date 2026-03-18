الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسميًا.. دار الإفتاء تعلن موعد عيد الفطر غدًا الخميس

عبد العزيز جمال

تستعد دار الإفتاء مساء غد الخميس 19 مارس 2026 لاستطلاع هلال شهر شوال لعام 1447 هجريًا، في خطوة حاسمة لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد صلاة المغرب بنحو نصف ساعة، عبر بث مباشر على التلفزيون المصري.

ومن المنتظر أن يُلقي نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، بيانًا رسميًا يعلن خلاله نتيجة رؤية الهلال وموعد عيد الفطر رسميًا سواء كان الجمعة م السبت، وسط ترقب واسع من المواطنين لمعرفة موعد انتهاء شهر رمضان وبداية العيد.
 

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن هلال شهر شوال يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة يوم الخميس 29 رمضان 1447هـ الموافق 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وتشير التقديرات إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 30 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لمدة 35 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر لفترات تتراوح بين 30 إلى 37 دقيقة، ما يعزز إمكانية رؤيته بالعين المجردة أو عبر التلسكوبات.

أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية، فيتراوح بقاء الهلال بعد الغروب بين 11 و42 دقيقة، وهو ما يدعم الرؤية الفلكية التي ترجح أن يكون يوم الجمعة 20 مارس 2026 هو أول أيام عيد الفطر فلكيًا.

موعد صلاة عيد الفطر 2026

يختلف موعد صلاة عيد الفطر 2026 من محافظة إلى أخرى، وفقًا لاختلاف التوقيت المحلي لكل مدينة، حيث تُقام الصلاة بعد شروق الشمس بنحو 15 إلى 20 دقيقة.

 وفيما يلي المواعيد المتوقعة في عدد من المحافظات:

القاهرة: 6:24 صباحًا

الجيزة: 6:25 صباحًا

الإسكندرية: 6:29 صباحًا

الإسماعيلية: 6:20 صباحًا

السويس: 6:19 صباحًا

بورسعيد: 6:20 صباحًا

الزقازيق: 6:23 صباحًا

المنصورة: 6:23 صباحًا

أسيوط: 6:24 صباحًا

المنيا: 6:26 صباحًا

بني سويف: 6:25 صباحًا

الفيوم: 6:26 صباحًا

أسوان: 6:18 صباحًا

العريش: 6:14 صباحًا

وتأتي هذه المواعيد لتساعد المواطنين على التخطيط لأداء الصلاة في أجواء روحانية تعكس بهجة أول أيام عيد الفطر المبارك.

نظام التقويم الهجري

يعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية، حيث يمثل الشهر القمري الفترة التي يستغرقها القمر لإتمام دورة كاملة حول الأرض. ويتكون العام الهجري من 12 شهرًا هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة.

وقد أُنشئ هذا التقويم في عهد عمر بن الخطاب، حيث اتخذ من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر 622م) مرجعًا لبداية التاريخ الهجري، وهو السبب في تسميته بهذا الاسم.

وبذلك، يبقى الحسم النهائي لموعد عيد الفطر مرهونًا بثبوت الرؤية الشرعية التي ستعلنها دار الإفتاء مساء الغد، وسط أجواء روحانية يعيشها المسلمون في آخر أيام شهر رمضان المبارك، بينما يستعدون لصلاة العيد وفق المواعيد المحلية الدقيقة لكل محافظة، لتبدأ فرحة العيد رسميًا.

