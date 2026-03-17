رئيس الطائفة الإنجلية مهنئا المفتي بالعيد: دار الافتاء تنشر ثقافة التعايش والسلام

استقبل د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ، اليوم الثلاثاء، القَس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، والوفد المرافق له من قيادات الكنيسة الإنجيلية، لتهنئة فضيلته بقرب حلول عيد الفطر المبارك، راجين لوطننا الحبيب مصر أن يديم عليها وعلى شعبها -مسلمين ومسيحيين- روابط المحبة والأخوة، وأن يرزقهم الأمن والاستقرار والتقدم.

وأعرب مفتي الجمهورية، في مستهلِّ اللقاء، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة الكريمة التي تعكس عمق الروابط الإنسانية والوطنية بين أبناء الشعب المصري، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات، بما تحمله من مودةٍ صادقة ومحبةٍ خالصة، تُجسِّد طبيعة الشعب المصري الأصيل وتماسك نسيجه، وتعكس روح التعاون والتراحم بين أبناء الوطن الواحد.

وأضاف أن هذا اللقاء يحمل في طياته رسائل محبةٍ صادقة تعبِّر عن روح الأخوة التي تجمع المصريين، وأن دفء العلاقات الإنسانية وعمقها يُعدان أساسًا متينًا تُبنى عليه الأمم، وتستمد منه قوتها في مواجهة التحديات، كما يُمثلان حائط صدٍّ منيعًا في ظل ما يشهده العالم من صراعاتٍ متزايدة، مشيرًا إلى أن تبادل التهاني في الأعياد والمناسبات يعكس أصالة الروابط بين المصريين، ويُعزِّز من قيم التعايش والتلاحم المجتمعي، بما يدعم استقرار الوطن ويدفع مسيرته نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب القس الدكتور أندريه زكي عن خالص تهانيه لفضيلة مفتي الجمهورية بقرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا اعتزازه الكبير بالعلاقات الطيبة التي تجمع الطائفة الإنجيلية بدار الإفتاء المصرية، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين، ومثمنًا دَور دار الإفتاء الوطني الرائد في نشر ثقافة السلام وتعزيز قيم التعايش المشترك.

كما أعرب عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها دار الإفتاء المصرية في ترسيخ مفاهيم الاعتدال والوسطية، وخدمة قضايا المجتمع بروحٍ وطنيةٍ مسؤولة، مؤكدًا حرصه على استمرار هذا التواصل البنَّاء بما يعزِّز وحدة الصف الوطني ويخدم مصالح الوطن العليا.