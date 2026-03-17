قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز إخراج زكاة الفطر لفقير لا يصلي؟.. الإفتاء توضح

دار الإفتاء
دار الإفتاء
عبد الرحمن محمد

أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن معيار إعطاء الزكاة للفقير يعتمد بشكل أساسي على تحقق وصف المسكنة والحاجة الذي حدده الله عز وجل في كتابه العزيز، وليس على أساس التزام الشخص بالصلاة من عدمه، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن تقديم المال للمحتاج يمكن أن يكون فرصة طيبة لدعوته وحثه برفق على المحافظة على ركن الصلاة وتوضيح مكانتها العظيمة في الإسلام.

وفصل أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار الفارق الجوهري بين مصارف الزكاة ومسألة التدين الشخصي، موضحاً أن الشرع الحنيف حصر الجهات المستحقة للزكاة في ثمانية أصناف بنص الآية الكريمة من سورة التوبة، وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، وهي فريضة محكمة من الله العليم الحكيم لا ترتبط بمستوى العبادة الشخصية للمستحق.

هل تجب زكاة الفطر على من لا يصوم ؟

وفيما يخص التساؤلات المتعلقة بوجوب زكاة الفطر على من لا يصوم، أوضحت دار الإفتاء أن هذه الزكاة واجبة شرعاً على عائل الأسرة، حيث يلتزم بإخراجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقتهم من زوجة وأبناء، حتى وإن كان أحدهم لا يصوم بسبب صغر السن أو المرض أو لأي عذر آخر، فهي زكاة مرتبطة بالأشخاص والنفقة وليست رهينة بأداء فريضة الصيام لكل فرد من أفراد الأسرة.

كما تطرق الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بالدار، إلى مسألة تأخر البعض في إخراج زكاة الفطر، مبيناً أن الصيام يظل صحيحاً ومقبولاً بمشيئة الله، إلا أن القادر الذي يتكاسل عن دفعها في وقتها يقع في الإثم ويجب عليه التوبة والاستغفار مع ضرورة قضاء هذه الزكاة وإخراجها فوراً، أما الفقير الذي لا يملك قوت يومه وليلته فلا تجب عليه أصلاً، وأشار إلى أن المذاهب الفقهية تنوعت في تحديد وقت الوجوب الدقيق ما بين غروب شمس آخر يوم في رمضان عند الشافعية والحنابلة، ودخول فجر يوم العيد عند الحنفية، مع إجازة المالكية والحنابلة لإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين تيسيراً على المسلمين.

