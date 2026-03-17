هل يجوز احتساب العيدية من زكاة الفطر؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز احتساب العيدية من زكاة الفطر ؟.. سؤال ورد الى دار الإفتاء من سائل عبر صفحتها الرسمية .

وأجاب الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حول مسألة تقديم زكاة الفطر لأبناء الإخوة والأخوات تحت مسمى العيدية، مؤكداً أن هذا التصرف لا يجوز بشكل مطلق، إذ يشترط أولاً التأكد من استحقاق هؤلاء الأقارب للزكاة لكونهم من الفقراء أو المحتاجين.

وبين خلال لقاء تلفزيوني، أنه في حال كانت الأخت متعثرة مادياً وبحاجة للمساعدة، يمكن للمزكي زيارتها قبل صلاة العيد وتقديم المال لأبنائها داخل مظروف مغلق كهدية، مع ضرورة استحضار نية الزكاة في قلبه، بينما يراها المتلقون عيدية، مشدداً على أن المعيار الأساسي هو حالة الأسرة المادية.

هل تحتسب العيدية صدقة؟

أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن «العيدية» التي تدفع في العيد ليست واجبة ولم يفرضها الإسلام على أحد، منوها بأن ما يدفع من عيدية يعد صدقة تطوع لأنها تجوز للأغنياء بلا خلاف بين العلماء، ويثاب معطيها، وإن كان قريبا له فله أجران الأول صلة الرحم والثاني: أجر الصدقة.

واستشهد بقول الله تعالى: «يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم» (البقرة:215)، ورأى العلماء في تفسير الآية أن صدقة التطوع في الأقربين أفضل منها في غيرهم.

وأوضح المفكر الإسلامي، أن إعطاء الصغار والكبار ما يسمى ب«العيدية» لا حرج فيه، وهو من محاسن الأخلاق، وجميل العادات، لكن ينبغي التنبه إلى أمور: مراعاة العدل في الإعطاء، فلا يصلح إعطاء بعض الأبناء دون الباقين، ولا بعض الأخوات دون الباقيات؛ لما يسببه ذلك من إيغار الصدور، وإيقاع الحسد والبغضاء في الأسرة الواحدة.

وألمح إلى أنه لا يلزم إعطاء قدر المبلغ نفسه لكل أفراد الأسرة، بل يراعى في ذلك الأعمار، فيعطى للكبير ما لا يعطى للصغير، ويعطى للمتزوج ما لا يعطى للأعزب ونحو ذلك.

ونصح بمراقبة الأولاد الصغار في مجالات صرف العيديات التي يأخذونها من أهلهم وأقربائهم؛ لأنه يكثر في الأعياد الخروج لأماكن اللهو، واللعب بألعاب فيها ميسر وقمار، فيحتاج الأولاد لمراقبة إنفاق أموالهم.