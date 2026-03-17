دار الإفتاء توجه رسالة بعد رمضان: لا تودّعوا الشهر.. وابدؤوا حياة جديدة بطاعته

قالت دار الإفتاء المصرية، أن رمضان لن يرحل ما دام أثره باقيًا فينا.

وأضافت دار الإفتاء، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لا تقولوا: «وداعًا يا رمضان»، بل قولوا: «مرحبًا بالحياة التي بدأناها في رمضان».

وأشارت دار الإفتاء إلى أن المؤمن لا يودّع طاعةً إلا ليُقبل على غيرها، ولا يغلق بابًا من الخير إلا وقد فتح في قلبه أبوابًا أخرى.

تذكّروا دائمًا: ربُّ رمضان هو ربُّ العام كلِّه، فلا تجعلوا عهدكم معه ينقضي بانقضاء الشهر.

الصيام مدرسة؛ ومن نجح في الامتناع عن المباح شهرًا، فهو على ترك الحرام طوال عمره أقدر.

القرآن رفيق، فلا تجعلوا المصاحف تكتسي الغبار بعد أن كانت تكتسي بدموعكم ونور بصائركم.

اجعلوا من العيد نقطة انطلاق، لا خطَّ نهاية.

وحافظوا على تلك السكينة التي سكنت أرواحكم، وعلى ذلك الصفاء الذي غسل قلوبكم.

خذوا من رمضان خُلُق التسامح، ومن الصيام الصبر،

ومن القيام لذّة القرب،

وامضوا بها في دروب حياتكم.

«العبرة ليست فيمن صام وقام فحسب، بل العبرة فيمن قُبِلت توبته واستقام.»