كسر كل القواعد | طفل صيني يقتحم عالم السيارات ‏والسرعة مبكرا .. شاهد

في عمر لا يتمكن فيه معظم الأطفال من إتقان المشي بثبات، بدأ الطفل الصيني شاو زييان رحلته مع عالم السرعة، ليصبح خلال سنوات قليلة واحدة من أبرز المواهب الصاعدة في رياضة السيارات، في قصة استثنائية تجمع بين الشغف والدعم العائلي الكبير.

كانت البداية عندما تعرف شاو على أجهزة محاكاة سباقات السيارات وهو في عامه الأول، حيث أظهر اهتماما لافت بهذا العالم المعقد، ولم تمضي سوى أقل من عامين حتى انتقل من العالم الافتراضي إلى الواقع، ليبدأ قيادة سيارات الكارتينج في سن مبكرة للغاية، في خطوة تعكس موهبة نادرة يصعب تكرارها.

ومع بلوغه الرابعة من عمره، دخل شاو مرحلة جديدة أكثر احترافية، حيث شارك في سباقات رالي حقيقية، ونجح في تحقيق إنجاز لافت بحصوله على جائزة "Hope Star" ضمن بطولة China Rally Sprint لعام 2023، وهو إنجاز كبير لطفل في هذا العمر.

ولم تتوقف موهبته عند السباقات الواقعية فقط، بل تألق أيضا في عالم المحاكاة، حيث صنف ضمن أفضل 30 سائق على مستوى العالم في ألعاب سباقات السيارات، ما يعكس قدراته العالية في التحكم والتركيز، سواء في الواقع أو عبر التقنيات الرقمية.

وفي سن الخامسة، حقق إنجاز غير مسبوق بحصوله على شهادة تدريب من أكاديمية RUNRACING Academy المعتمدة من الاتحاد الصيني للسيارات والدراجات النارية، ليصبح أصغر سائق سباقات مرخص في الصين.

ورغم هذه النجاحات، فإن مسيرة شاو لم تكن لتتحقق دون دعم كبير من عائلته، حيث استثمر والده نحو 116 ألف دولار في شراء سيارات سباق معدلة وأجهزة محاكاة متطورة، كما يرافقه دائما كمساعد سائق خلال سباقات الرالي.

ورغم مهاراته التي تتفوق على كثير من البالغين، يلتزم شاو بقواعد السلامة الصارمة، إذ لا يقود على الطرق العامة، ويتم نقل سيارته إلى الحلبات عبر مقطورات خاصة، في تأكيد على أن الموهبة وحدها لا تكفي دون الانضباط بالقوانين.

