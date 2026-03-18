اختفاء “الإعدادات” من آيفون.. ما سر تبويب “واتساب” الجديد؟

بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، في طرح تغيير جديد على واجهته لمستخدمي هواتف آيفون، حيث يتم استبدال قسم “الإعدادات” بتبويب جديد يحمل اسم أنت “You”.

ووفقا لموقع WABetaInfo، يركز هذا التحديث بشكل أكبر على الهوية الشخصية للمستخدم وسهولة الوصول إلى الملف الشخصي، مع إضافة أيقونة للملف في الشريط السفلي لتسهيل التعرف على الحساب.

ويتم طرح التحديث تدريجيا، ما يعني أن بعض المستخدمين قد لا يلاحظونه حتى الآن، كما يجري اختبار تحسينات إضافية على صفحة الملف الشخصي، من بينها إضافة صورة غلاف افتراضية أعلى الشاشة داخل تبويب “You”، لتمنح الصفحة طابعا أكثر تخصيصا وحداثة.

تبويب “You”

ما هو تبويب “You” الجديد؟

بحسب التقرير، يفتح هذا التبويب صفحة معاد تصميمها لإعدادات الملف الشخصي، مع استخدام صورة المستخدم كأيقونة بدلا من رمز الترس التقليدي، حيث يستبدل واتساب تبويب “الإعدادات” الحالي بقسم “You”، يركز على بيانات المستخدم وملفه الشخصي بدلا من الإعدادات فقط.

يمكن للمستخدم النقر على أيقونة الملف الشخصي لعرض تفاصيل الحساب وإدارة الإعدادات، كما تساعد هذه الأيقونة على معرفة الحساب المستخدم بسرعة، خاصة مع دعم التطبيق لاستخدام أكثر من حساب لدى بعض المستخدمين.

دعم الحسابات المتعددة

أشار التقرير إلى أن وجود أيقونة واضحة للملف الشخصي يصبح مفيدا بشكل خاص مع ميزة تعدد الحسابات، حيث تعمل كدليل بصري يسهل التمييز بين الحسابات أو التبديل بينها.

ووفقا لملاحظات إصدار النسخة 16.5.10.73 التي طرحت اليوم على متجر آبل “آب ستور”، أصبح التغيير رسميا، حيث تحول قسم الإعدادات إلى تبويب ملف شخصي يتيح للمستخدم إدارة الحساب و التحكم في الهوية والتعبير عن نفسه بشكل أكبر.

صورة الغلاف في الملف الشخصي

كما أشار التقرير إلى أن واتساب يعمل أيضا على تحديث صفحة الملف الشخصي عبر إضافة صورة غلاف افتراضية أعلى الشاشة، تمنح الصفحة طابعا أكثر تخصيصا.

ومن خلال استخدام صورة الملف الشخصي كأيقونة لتبويب “You” وإبرازها داخل الصفحة، أصبح من الأسهل معرفة الحساب النشط بسرعة، خاصة عند استخدام أكثر من حساب على نفس الجهاز.

ويشبه هذا النهج ما تقدمه تطبيقات مثل إنستجرام وثريدز، التي تعرض صورة المستخدم بدل الأيقونة الافتراضية عند إدارة عدة حسابات.

رغم بدء الإطلاق، لا يزال التحديث متاحا بشكل محدود لبعض المستخدمين فقط، كما هو الحال مع تحديثات واتساب السابقة، فقد يستغرق اختبار الميزة ووصولها إلى جميع المستخدمين بعض الوقت.