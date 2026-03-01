مش هتصدق وجودها.. بميزة غامضة واتساب يخفي دردشاتك المهمة

قدمت منصة واتساب WhatsApp، ميزة قفل الدردشة Chat Lock لأجهزة آيفون وللهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد ، سواء الفاخرة أو الاقتصادية، بهدف تعزيز خصوصية المحادثات.

ومع ذلك، تظهر الدردشات المؤمنة في مجلد الدردشات المقفلة Locked Chats أعلى قائمة دردشات واتساب، ما قد يجذب الانتباه لأي شخص يمكنه استخدام هاتفك، حتى وإن لم يتمكن من الاطلاع على محتوى المحادثات.

ولحل هذه المشكلة، أطلقت واتساب ميزة الكود السري Secret Code، التي تجعل من الصعب على الآخرين اكتشاف الدردشات المؤمنة، إليكم تفاصيل عمل الميزة وطريقة إعدادها.

ما وظيفة الكود السري Secret Code؟

تمكنك ميزة Secret Code من تعيين كلمة مرور فريدة لتحسين خصوصية الدردشات المؤمنة، كما تمنحك إمكانية إخفاء مجلد الدردشات المقفلة Locked Chats من قائمة الدردشات، بحيث تحتاج إلى إدخال رمزك السري في شريط البحث للوصول إلى الدردشات المؤمنة.



ميزة Secret Code على واتساب

وفي حال إدخال الرمز بشكل خاطئ أو محاولة شخص آخر الوصول إلى الدردشات دون معرفة الرمز، ستظل الدردشات مخفية بالكامل.

كيفية إعداد Secret Code

قبل إعداد الرمز السري، يجب أولا قفل الدردشات على واتساب، بعد ذلك:

1. افتح واتساب واذهب إلى مجلد الدردشات المقفلة Locked Chats.

2. اضغط على قائمة الخيارات (النقاط الثلاث العمودية) في أعلى يمين الشاشة.

3. اختر إعدادات قفل الدردشة Chat Lock Settings.

4. اضغط على الكود السري Secret Code، ثم أدخل رمزا، يمكن أن يكون أحرفا أو رموزا تعبيرية، على أن يكون سهل التذكر بالنسبة لك.

5. اضغط التالي Next وأعد إدخال الرمز للتأكيد.

6. عند ظهور رسالة مطابقة الرموز السرية “Secret codes match”، اختر تم Done.

7. بعد الإعداد، يمكنك أيضا اختيار إخفاء الدردشات المؤمنة من قائمة المحادثات عبر العودة إلى صفحة إعدادات القفل وتفعيل خيار Hide locked chats، ولعرض هذه الدردشات لاحقا، ما عليك سوى إدخال الرمز السري في علامة تبويب الدردشات.

ميزة الرموز السرية

ماذا تفعل إذا نسيت رمزك السري

توصي واتساب باختيار رمز سهل التذكر، وإذا حدث ونسيته، يمكن فتح الدردشات المؤمنة ومسحها عبر: الإعدادات > ثم الخصوصية > ثم الدردشة المقفلة > ثم فتح ومسح المحادثات المقفلة.

بهذه الطريقة، توفر واتساب حماية إضافية لمحادثات المستخدمين، مع الحفاظ على خصوصيتها حتى في حال وصول الهاتف لأشخاص آخرين.