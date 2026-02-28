قبل إطلاق الميزة الجديدة.. 5طرق قوية لحماية حسابك على واتساب من الاختراق

في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية واستهداف تطبيقات المراسلة، يواجه مستخدمو واتساب WhatsApp، موجة متزايدة من محاولات اختراق الحسابات والاستيلاء عليها بطرق أكثر تطورا، خبراء الأمن الرقمي يحذرون من أن حسابات المستخدمين أصبحت هدفا مباشرا لقراصنة الإنترنت، ما يفرض ضرورة تعزيز إجراءات الحماية وعدم الاكتفاء بالإعدادات الافتراضية.

ولحماية مستخدميها من هذه التهديدات، تستعد المنصة لإطلاق ميزة كلمة مرور إضافية للحساب تعزز طبقات الحماية الحالية عند تسجيل الدخول، والتي ستتيح لمستخدمي واتساب تعيين كلمة مرور مكونة من 6 إلى 20 حرفا تشمل أرقاما وأحرفا، ويشترط إدخالها عند تسجيل الدخول على أي جهاز جديد، ومن المتوقع أن يتم طرحها رسميا خلال الربع الأول من عام 2026.

لكن تعزيز أمان حسابك لا يتطلب انتظار إطلاق الميزة الجديدة، فخلال السنوات الماضية، أضافت واتساب مجموعة من أدوات الحماية التي يمكنها الحد من محاولات الوصول غير المصرح به بشكل فوري، ورغم أهميتها فإن شريحة واسعة من المستخدمين إما لا تعلم بوجودها و لم تبادر إلى تفعيلها حتى الآن.

6 طرق قوية لحماية حسابك على واتساب من الاختراق

ليست كل إعدادات الخصوصية في واتساب تمنع الاختراق، فبعضها يقتصر على التحكم في الرؤية فقط، الميزات التالية تقلل مباشرة من خطر الاحتيال عبر تبديل شريحة SIM، اختراق الجهاز، البرامج الضارة، أو نقل المحادثات دون إذن:

1. تفعيل التحقق بخطوتين:

يعد التحقق بخطوتين أهم حماية على واتساب، حيث تمنع أي شخص من الحصول على رمز التحقق عبر SMS أو تسجيل رقمك على جهاز جديد بدون الرمز المكون من 6 أرقام، ولتفعيله:

- افتح واتساب> اذهب إلى الإعدادات > الحساب > التحقق بخطوتين > اضغط تفعيل > اختر PIN مكون من 6 أرقام> أضف بريد استرداد

ميزة التحقق بخطوتين

2. حماية النسخ الاحتياطية المشفرة:

حتى مع تشفير المحادثات، النسخ الاحتياطية على السحابة قد تكشف تاريخ الرسائل إذا تم اختراق حسابك على جوجل أو آبل، لتفعيل النسخ الاحتياطية المشفرة:

- الإعدادات > المحادثات > النسخ الاحتياطي>اختر النسخ الاحتياطي المشفر من طرف إلى طرف> أضف إحدي خيارات الحماية البيومترية

النسخ الاحتياطية المشفرة

3. حماية عنوان IP أثناء المكالمات:

تحمي هذه الميزة موقعك عند الاتصال بأشخاص مجهولين أو مشبوهين عن طريق تحويل المكالمات عبر خوادم واتساب، لتفعيلها:

- اذهب إلى الإعدادات > الخصوصية > متقدم > حماية عنوان IP أثناء المكالمات

حماية عنوان IP أثناء المكالمات

4. تفعيل قفل التطبيق:

يحمي الهاتف من الوصول المادي غير المصرح به عبر البصمة أو Face ID، لتفعيله: الإعدادات > الخصوصية > قفل التطبيق.

5. مراجعة الأجهزة المرتبطة بانتظام:

تحقق من الأجهزة المرتبطة بحسابك لتسجيل الخروج من أي جهاز غير معروف:

- اذهب الإعدادات > الأجهزة المرتبطة > مراجعة الجلسات > تسجيل الخروج فورا