طبقة حماية ثالثة.. واتساب يغير قواعد اللعبة بخطوة أمنية غير متوقعة

تستعد خدمة واتساب WhatsApp، لإضافة خيار جديد يعزز أمان الحسابات، يتمثل في إمكانية إنشاء كلمة مرور تقليدية إلى جانب نظام رموز التحقق المؤقتة OTP المعتمد حاليا، خطوة قد تبدو متأخرة، لكنها تمثل تحولا مهما في آلية تسجيل الدخول إلى التطبيق.

فعلى مدار سنوات، اعتمد واتساب بشكل أساسي على إرسال رمز تحقق لمرة واحدة عبر الرسائل النصية SMS، ما جعل عملية تسجيل الدخول سريعة وسهلة، من دون الحاجة إلى تعيين كلمة مرور أبجدية رقمية كما هو الحال في معظم الخدمات الرقمية.

واتساب يدعم كلمات المرور التقليدية بالإضافة إلى التحقق بخطوتين

وبحسب موقع WABetaInfo، فإن النسخة التجريبية الجديدة من التطبيق على أندرويد Android 2.26.7.8 تتضمن خيار إضافة كلمة مرور إلى جانب ميزة التحقق بخطوتين.

ومع ذلك، لا تشير المعلومات إلى أن واتساب يعتزم فرض كلمة المرور كشرط أساسي لاستخدام التطبيق.

وتهدف الميزة الجديدة إلى الحد من مخاطر ما يعرف بعمليات “تبديل شريحة الاتصال” SIM swapping، حيث يمكن لبعض الجهات الاستيلاء على رموز التحقق المؤقتة وتسجيل الدخول إلى الحسابات بسهولة نسبية، إذ يكفي امتلاك رقم الهاتف والوصول إلى الرسائل النصية.

وكان واتساب قد أضاف سابقا رمزا سريا مكون من ستة أرقام لتعزيز الحماية، لكن فعاليته في الحد من هذه الممارسات لا تزال محل تقييم.

مع إضافة كلمة المرور، سيظل المستخدم مطالبا بإدخال الرمز المكون من ستة أرقام، ما يعني وجود ثلاث طبقات حماية للحساب عند تفعيل الخيار الجديد.

وتشير التقارير إلى أن الميزة ستكون اختيارية، لكنها قد تمثل خيارا مناسبا للمستخدمين الذين يضعون الأمان على رأس أولوياتهم.

حتى الآن، لم تعلن واتساب عن موعد رسمي لإطلاق الميزة بشكل واسع، إذ لا تزال قيد الاختبار ضمن النسخة التجريبية، وفي حال أثبتت كفاءتها واستقرارها، فمن المتوقع طرحها رسميا في تحديث مستقبلي.