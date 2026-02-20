واتساب يطرح إحدى أكثر الميزات طلبا لمحادثات المجموعات

أعلنت منصة واتساب WhatsApp، رسميا عن بدء طرح ميزة سجل رسائل المجموعات Group Message History، والتي وصفتها شركة “ميتا” المالكة للخدمة بأنها من بين “أكثر الميزات طلبا” من المستخدمين.

واتساب يطلق ميزة سجل رسائل المجموعات لمساعدة الأعضاء الجدد

كثيرا ما يواجه المستخدمون صعوبة عند الانضمام إلى مجموعة جديدة بسبب غياب السياق السابق للمحادثات، ولحل هذه المشكلة، بدأت واتساب اليوم طرح ميزة “سجل رسائل المجموعات” التي تتيح تزويد الأعضاء الجدد بملخص من الرسائل الأخيرة.

آلية عمل الميزة

عند إضافة عضو جديد إلى أي مجموعة، سيظهر خيار يتيح إرسال عدد من الرسائل الحديثة إليه، يتراوح بين 25 وحتى 100 رسالة كحد أقصى.

وتهدف هذه الآلية إلى تبسيط التجربة، بحيث يطلع العضو الجديد فقط على السياق الأحدث والأكثر صلة، دون الحاجة للعودة إلى كامل سجل المحادثة.

كما تضمن الميزة مستوى عال من الشفافية، إذ يتم إشعار جميع أعضاء المجموعة عند مشاركة سجل الرسائل، مع عرض طوابع زمنية واضحة ومعلومات المرسل، ويتم تمييز سجل الرسائل بصريا عن الرسائل العادية لتفادي أي لبس.

ميزة سجل رسائل المجموعات علواتساب

خصوصية وتحكم أكبر

وأكدت “ميتا” أن سجل الرسائل لا يشارك تلقائيا، بل يتطلب إجراء يدويا عند إضافة عضو جديد، كذلك سيتمكن مشرفو المجموعات من تعطيل الميزة بالكامل إذا رغبوا في ذلك، وهو خيار مهم للمجموعات ذات الطابع الحساس أو الخاص.

ضمن سلسلة تحديثات جديدة

تأتي هذه الميزة بعد طرح ثلاث خصائص جديدة للمجموعات خلال الشهر الماضي، وهي: الإشارة إلى الأعضاء Member Tags، الملصقات النصية Text Stickers، وتذكيرات الفعاليات Event Reminders.

وبهذه الخطوة، تواصل واتساب تعزيز تجربة الدردشة الجماعية، مع التركيز على تسهيل اندماج الأعضاء الجدد دون المساس بخصوصية المستخدمين.