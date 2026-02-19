واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات

تختبر شركة واتساب WhatsApp، إعادة تصميم واسعة، ضمن أحدث نسخة تجريبية لها على نظام أندرويد، والتي قد تحدث تغييرا ملحوظا في طريقة عرض “الحالات” (Status) داخل التطبيق.

ووفقا للتحديث الجديد، قد تظهر تحديثات الحالة مستقبلا مباشرة داخل تبويب “الدردشات” (Chats)؛ ما يمنحها حضورا أكبر، ويعزز من وضوحها أمام المستخدمين.

نقل “الحالات” من التبويب المنفصل إلى صدارة الدردشات

بحسب تقرير نشره WABetaInfo، تدرس واتساب نقل تحديثات الحالة من تبويب “التحديثات” Updates المنفصل إلى داخل قسم “الدردشات”.

وحاليا، يتم تنبيه المستخدم بوجود حالة جديدة عبر حلقة خضراء تحيط بالصورة الشخصية لجهة الاتصال، ويمكنه مشاهدتها إما بالنقر على الصورة أو بالانتقال إلى تبويب “التحديثات” حيث تعرض جميع الحالات الحديثة في مكان واحد.

لكن في الإصدار التجريبي 2.26.6.9، تظهر جهات الاتصال التي نشرت حالة جديدة في أعلى تبويب “الدردشات”، بطريقة توحي كما لو أنها أرسلت رسالة حديثة، وتبقى صورها الشخصية مميزة بإطار يدل على وجود تحديث.

ومع التمرير داخل قائمة المحادثات، يظهر شريط قابل للسحب يضم الحالات الجديدة، وفي المقابل، لا يتم عرض حالات جهات الاتصال التي قام المستخدم بكتمها Mute ضمن هذا الشريط.

وحتى الآن، تم رصد هذا التغيير في نسخة أندرويد التجريبية فقط، دون تأكيد رسمي بشأن طرحه على نظام iOS.

ويرى منتقدون أن هذه الخطوة قد تؤثر على بساطة واجهة واتساب، وتدفع التطبيق أكثر نحو نموذج منصات التواصل الاجتماعي بدلا من كونه خدمة مراسلة مباشرة.

كما تثار تكهنات حول ارتباط إبراز “الحالات” باستراتيجية أوسع لتحقيق الإيرادات من قبل الشركة الأم “ميتا”.

وينظر إلى قسم “الحالات” باعتباره مساحة محتملة لعرض الإعلانات مستقبلا، في حين ظلت واجهة الدردشات حتى الآن خالية من الإعلانات التقليدية.

ومع بقاء الميزة في المرحلة التجريبية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستطرح بالشكل نفسه في النسخة المستقرة، إذ لم يتم الإعلان رسميا عن موعد إطلاقها.