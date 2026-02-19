قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاوضون جدد.. خبير: أوروبا حريصة على المشاركة بالمفاوضات الأوكرانية الروسية
واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات
اتحرقت بالكامل.. اندلاع حريق بورشة أخشاب بالمدينة الصناعية في أسيوط
هل الصيام صحيح؟.. الإفتاء توضح حكم من شرب ولم يسمع أذان الفجر
الأرصاد تحذر من شبورة صباحية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا
لعب بالنار.. لافروف يحذر من خطورة التصعيد ضد إيران
دعاء الفجر أول يوم رمضان .. كلمات تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم
غيابات بالجملة.. الأهلي يفقد 6 لاعبين أمام الجونة في الدوري
جيش الاحتلال يهاجم البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان
تكنولوجيا وسيارات

واتساب يختبر أكبر تغيير في واجهته.. الحالات تقتحم تبويب الدردشات

شيماء عبد المنعم

تختبر شركة واتساب WhatsApp، إعادة تصميم واسعة، ضمن أحدث نسخة تجريبية لها على نظام أندرويد، والتي قد تحدث تغييرا ملحوظا في طريقة عرض “الحالات” (Status) داخل التطبيق. 

ووفقا للتحديث الجديد، قد تظهر تحديثات الحالة مستقبلا مباشرة داخل تبويب “الدردشات” (Chats)؛ ما يمنحها حضورا أكبر، ويعزز من وضوحها أمام المستخدمين.

نقل “الحالات” من التبويب المنفصل إلى صدارة الدردشات

بحسب تقرير نشره WABetaInfo، تدرس واتساب نقل تحديثات الحالة من تبويب “التحديثات” Updates المنفصل إلى داخل قسم “الدردشات”.

وحاليا، يتم تنبيه المستخدم بوجود حالة جديدة عبر حلقة خضراء تحيط بالصورة الشخصية لجهة الاتصال، ويمكنه مشاهدتها إما بالنقر على الصورة أو بالانتقال إلى تبويب “التحديثات” حيث تعرض جميع الحالات الحديثة في مكان واحد.

لكن في الإصدار التجريبي 2.26.6.9، تظهر جهات الاتصال التي نشرت حالة جديدة في أعلى تبويب “الدردشات”، بطريقة توحي كما لو أنها أرسلت رسالة حديثة، وتبقى صورها الشخصية مميزة بإطار يدل على وجود تحديث. 

ومع التمرير داخل قائمة المحادثات، يظهر شريط قابل للسحب يضم الحالات الجديدة، وفي المقابل، لا يتم عرض حالات جهات الاتصال التي قام المستخدم بكتمها Mute ضمن هذا الشريط.

وحتى الآن، تم رصد هذا التغيير في نسخة أندرويد التجريبية فقط، دون تأكيد رسمي بشأن طرحه على نظام iOS.

ويرى منتقدون أن هذه الخطوة قد تؤثر على بساطة واجهة واتساب، وتدفع التطبيق أكثر نحو نموذج منصات التواصل الاجتماعي بدلا من كونه خدمة مراسلة مباشرة. 

كما تثار تكهنات حول ارتباط إبراز “الحالات” باستراتيجية أوسع لتحقيق الإيرادات من قبل الشركة الأم “ميتا”.

وينظر إلى قسم “الحالات” باعتباره مساحة محتملة لعرض الإعلانات مستقبلا، في حين ظلت واجهة الدردشات حتى الآن خالية من الإعلانات التقليدية. 

ومع بقاء الميزة في المرحلة التجريبية، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت ستطرح بالشكل نفسه في النسخة المستقرة، إذ لم يتم الإعلان رسميا عن موعد إطلاقها.

واتساب إعادة تصميم التحديث الجديد تحديثات الحالة

