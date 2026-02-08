وداعا لفقدان التعديلات.. واتساب يطلق ميزة حفظ مسودات الصور والفيديو

بدأ تطبيق واتساب باختبار ميزة جديدة على نظام iOS تسمح للمستخدمين بحفظ مسودات الصور والفيديوهات، ومن المتوقع أن تتوفر قريبا لمستخدمي أندرويد أيضا.

تأتي هذه الميزة ضمن النسخة التجريبية من واتساب لإصدار iOS 26.5.10.73، والمتاحة عبر TestFlight.

تمكن الميزة الجديدة المستخدمين من حفظ الصور والفيديوهات التي يقومون بتحريرها بدلا من إرسالها مباشرة.

على سبيل المثال، إذا قمت بقص صورة، أو تعديل فيديو، أو إضافة ملصقات ورسومات، يمكنك الضغط على زر "حفظ" في محرر الرسومات.

وسيظهر إشعار يؤكد حفظ الوسائط، لتظهر بعد ذلك في تطبيق الصور ضمن العناصر الأخيرة.

قبل إطلاق هذه الميزة، كان أمام المستخدمين خيارات محدودة؛ إما إرسال الوسائط فورا أو فقدان التعديلات.

وكان بعض الأشخاص يلتقطون لقطات شاشة لحفظ التعديلات، مما يقلل من جودة الصورة.

أما ميزة المسودات الجديدة فتحافظ على جميع التعديلات بجودة عالية، لتتمكن من استكمال تحرير ومشاركة الوسائط لاحقا.

على الرغم من أن الميزة لا تزال قيد الاختبار على iOS حاليا، إلا أن واتساب يخطط لإتاحتها لمستخدمي أندرويد قريبا.

وسيمكن المستخدمين على أندرويد حفظ تقدمهم في تحرير الصور والفيديوهات أو تحديثات الحالة، ما يسهل عملية التحرير والمشاركة دون الحاجة للبدء من جديد.

وبعد انتهاء مرحلة الاختبار، سيصبح بإمكان جميع المستخدمين الاستفادة من هذه الميزة، ما يجعل مشاركة الوسائط المعدلة أسرع وأكثر سهولة ومرونة.



وفي سياق متصل، بدأت شركة “ميتا” في طرح ميزة جديدة تتيح لمستخدمي واتساب إنشاء قوائم مخصصة لحالات واتساب Status، ما يسمح بتنظيم جهات الاتصال ضمن قوائم مختارة بعناية.

وتتضمن الميزة قائمة مجموعة من جهات الاتصال، إلى جانب اسم ورمز تعبيري Emoji لتمييزها عن غيرها، بالإضافة إلى ميزة قائمة “الأصدقاء المقربين” المشابهة لإنستجرام، أضاف واتساب ثلاثة خيارات خصوصية أخرى لمشاركة الحالات، حيث سيلاحظ جهات الاتصال المختارة ظهور حلقة ملونة مختلفة حول صورة الملف الشخصي لمشارك الحالة.