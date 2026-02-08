واتساب يختبر تحديث "الأصدقاء المقربين" على طريقة إنستجرام

تواصل منصة واتساب WhatsApp، إضافة مزايا جديدة بشكل دوري، في خطوة تعزز تحولها من مجرد تطبيق مراسلة فورية إلى منصة أكثر شمولا، وفي هذا الإطار، تستعد الخدمة المملوكة لشركة “ميتا” لاختبار ميزة جديدة مستوحاة من موقع الصور الشهير إنستجرام.

وبحسب موقع WABetaInfo المتخصص في تتبع تحديثات واتساب، بدأت “ميتا” طرح ميزة تتيح للمستخدمين إنشاء قوائم مخصصة لحالات واتساب Status، ما يسمح بتنظيم جهات الاتصال ضمن قوائم مختارة بعناية.

واتساب يحصل على تحديث “الأصدقاء المقربين” المستوحى من إنستجرام

ظهرت هذه الميزة في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد 2.26.5.11، حيث تتضمن كل قائمة مجموعة من جهات الاتصال، إلى جانب اسم ورمز تعبيري Emoji لتمييزها عن غيرها.

وتهدف هذه القوائم المخصصة إلى تسهيل عملية مشاركة الحالات، عبر تقليل الحاجة إلى تعديل إعدادات الخصوصية في كل مرة، إضافة إلى تجنب مشاركة التحديثات مع جهات اتصال غير مرغوب فيها.

كما تشمل الميزة قائمة “الأصدقاء المقربين” المشابهة لإنستجرام، والتي تتيح مشاركة الحالات مع دائرة محددة من الأشخاص.

ولمشاركة حالة مع الأصدقاء المقربين، يتعين على المستخدم اختيار جهات الاتصال المراد إضافتها إلى القائمة، وذلك من خلال طريقتين: إما عبر إعدادات خصوصية الحالة، أو مباشرة من واجهة نشر الحالة نفسها.

ويمكن للمستخدمين إضافة أو إزالة جهات اتصال من قائمة الأصدقاء المقربين في أي وقت، إلا أن التعديلات لا تطبق إلا على الحالات اللاحقة، أي أن الأشخاص الذين أزيلوا بعد نشر الحالة سيظلون قادرين على مشاهدتها.

كما أضاف واتساب ثلاثة خيارات خصوصية أخرى لمشاركة الحالات، حيث سيلاحظ جهات الاتصال المختارة ظهور حلقة ملونة مختلفة حول صورة الملف الشخصي لمشارك الحالة.

ولا تزال ميزة مشاركة الحالات مع الأصدقاء المقربين قيد التطوير حاليا، على أن يتم طرحها رسميا في إصدار مستقبلي من تطبيق واتساب.