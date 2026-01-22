قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علاقة مثيرة بين القهوة والسكري .. دراسة تكشف التفاصيل
الشرطة البلجيكية: 6 إصابات في هجوم بآالة حادة بتظاهرة للأكراد
نظرية جديدة كشفت اللغز.. كيف بنى المصريون القدماء الهرم الأكبر؟
سامي مغاوري يكشف لصدى البلد كواليس شخصيته في مسلسل «بيت بابا»
صوت هند رجب بالقائمة النهائية لجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي
طفرة طبية جديدة .. دواء مبتكر قد يُصلح إصابات الركبة ويقي من التهاب المفاصل دون جراحة
أستون فيلا يفوز على فنربخشة التركي في الدوري الأوروبي
ارتفاع قياسي للذهب منذ بداية 2026 .. قفزة 13.5% في 22 يومًا
ستارمر يهاجم فكرة ترامب : لا مكان لـ بوتين في مجلس السلام وهو يقصف أوكرانيا
أجبروه على تدخين السجائر .. أب يستغيث ويطالب بإسقاط حضانة نجله
انتهى زمن الصبر .. ائتلاف صومالي بقيادة أوجادين يعلن التمرد ضد إثيوبيا
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية الخميس 22 يناير 2026 (آخر تحديث)
تكنولوجيا وسيارات

رقمان في تطبيق واحد.. كيفية استخدام حسابين على واتساب بسهولة؟

استخدام حسابين على واتساب
استخدام حسابين على واتساب
شيماء عبد المنعم

أطلق تطبيق واتساب رسميا ميزة جديدة تسمح بـ استخدام حسابين على واتساب في نفس التطبيق، في خطوة تسهل على المستخدمين إدارة حياتهم الشخصية والمهنية من جهاز واحد. 

وتعد ميزة استخدام حسابين على واتساب واحدة من أبرز التحديثات العملية للتطبيق، بعد سلسلة تحسينات سابقة مثل قفل المحادثات، مشاركة الصور بجودة عالية، تعديل الرسائل، ومشاركة الشاشة.

قبل هذا التحديث، كان على المستخدمين الذين يرغبون في تشغيل حسابين على نفس الهاتف اللجوء إلى تطبيقات طرف ثالث أو ميزات الهاتف المزدوجة، لكن الآن أصبح من السهل التبديل بين الحسابات وإدارتها بسلاسة عبر الميزة الرسمية من واتساب.

كيفية استخدام حسابين على واتساب؟

إضافة حساب ثان على واتساب بسيط ويستغرق بضع دقائق فقط، ويحتاج المستخدم إلى رقم هاتف ثان أو بطاقة SIM إضافية، أو هاتف يدعم ميزة eSIM أو تعدد الشرائح Multi-SIM، إليك خطوات التفعيل:

1. افتح تطبيق واتساب وانتقل إلى الإعدادات.

2. اضغط على السهم بجانب اسم ملفك الشخصي.

3. اختر إضافة حساب لبدء إعداد الرقم الثاني.

4. بعد إضافة الرقم الثاني، يمكن إدارة الحسابين بشكل مستقل، بما في ذلك تخصيص إعدادات الخصوصية والإشعارات لكل حساب على حدة.

بدأ واتساب بالفعل طرح الميزة رسميا، وتتوفر على أجهزة أندرويد وiOS.

وتعد ميزة استخدام رقمين على تطبيق واحد عملية جدا، خصوصا لمن يديرون اتصالات شخصية وتجارية من نفس الهاتف. 

ومع سهولة إعدادها وإمكانية التحكم الكامل في الحسابات، يواصل واتساب تعزيز مكانته كـ منصة المراسلة المفضلة للملايين حول العالم.

استخدام حسابين على واتساب تشغيل رقمين واتساب في تطبيق واحد طريقة إضافة حسابين واتساب إضافة حساب ثان على واتساب

