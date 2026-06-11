إيران: الهجمات جعلت وقف النار منعدم الجدوى





أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بإدانتها الشديدة لنا اسمته جرائم النظام الإرهابي الأمريكي في هجومه الواسع النطاق على إيران الليلة الماضية.

تابعت الخارجية الإيرانية أن الهجمات جعلت وقف إطلاق النار منعدم الجدوى عمليا.

أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن مواصلة استخدام الجيش الأمريكي أراضي وإمكانات دول بالمنطقة لمهاجمتنا تضعها في صف المعتدين.

وأكدت الخارجية الإيرانية أنهم عازمون على تحييد مصادر الهجمات على بلدنا في إطار حقهم بالدفاع عن النفس ضد عدوان واشنطن.

فيما قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني : سنرد على أي تهديدات ضد أمن البلاد واستقلالها.

وذكرت هيئة الطوارئ في محافظةطهران أنه سقط 3 مصابين بسبب الهجمات الأمريكية التي استهدفت المحافظة.

فيما أشارت وكالة مهر نقلت عن مسؤول إيراني قوله بأن قذيفة أمريكية أصابت سفينة شحن في خليج عمان.

افادت وكالة مهر عن مسؤول إيراني أن إنقاذ 5 من أفراد الطاقم ونقلهم إلى سلطنة عمان.

من جانبها، قالت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصدر دبلوماسي قوله أن المحادثات الأمريكية الإيرانية لا تزال مستمرة.