الأردن يرسل مخبزا متنقلا إلى لبنان لإنتاج 70 ألف رغيف خبز يوميا

أرسلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، مخبزًا متنقلًا إلى لبنان عبر مركز حدود جابر، تنفيذًا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في إطار جهود المملكة لدعم الشعب اللبناني وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

ويتكون المخبز من ثلاث شاحنات مجهزة بأحدث أنظمة إنتاج الخبز، بطاقة تصل إلى 3500 رغيف في الساعة، بما يعادل نحو 70 ألف رغيف يوميًا، لتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان في المناطق المتأثرة بالأزمات.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية أن الخطوة تأتي ضمن الدور الإنساني والإغاثي الذي تقوم به المملكة لدعم الأشقاء في مواجهة التحديات والاحتياجات الإنسانية، من خلال تسخير إمكاناتها اللوجستية والفنية لتقديم المساعدات اللازمة.

وكان الأردن قد نفذ خلال الفترة الماضية عدة مبادرات إغاثية لصالح لبنان، شملت إرسال 6 قوافل برية ضمت 130 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والطبية والإغاثية، في إطار دعم الجهود الإنسانية وتخفيف معاناة المتضررين.