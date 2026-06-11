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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهند تعلن مقتل 3 بحارة إثر غارة أمريكية على ناقلة نفط في خليج عُمان

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمد على

أعلن وزير النقل البحري الهندي، سارباناندا سونوال، اليوم الخميس، أن البحارة الهنود الثلاثة المفقودين لقوا حتفهم، إثر غارة عسكرية أمريكية على ناقلة نفط في خليج عُمان.

وقالت الولايات المتحدة إن جيشها نفذ ضربة “دقيقة” على السفينة، التي لم تتبع تعليماته، وكانت تحمل نفطًا من إيران.

وأفادت مصادر هندية، لوكالة رويترز، أن نيودلهي استدعت نائب رئيس البعثة الأمريكية، عقب تقديم “احتجاج شديد اللهجة” على ما وصفته بالسلوك العدواني الأمريكي.

وتشهد القضية تصاعدًا في التوتر الدبلوماسي بين الهند ووالولايات المتحدة، في ظل تداعيات الحادث الذي وقع في خليج عمان.

وزير النقل البحري الهندي البحارة الهنود عمان

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