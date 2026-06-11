ترامب يحذر من إمكانية استئناف الضربات ليل الخميس حال عدم التوصل لاتفاق

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إمكانية استئناف الضربات على ايران في حال عدم التوصل إلى اتفاق .

وقال ترامب - لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - إن القصف سيتوقف مؤقتاً، "لكنه سيستأنف ليل الخميس إذا لم يقدم المسئولون الإيرانيون تنازلات في المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وقال ترامب - رداً على سؤال حول ما سيحدث إذا لم توقع إيران على الاتفاق الذي طرحه المفاوضون الأمريكيون - "سنقصفهم ليل الخميس".

وأضاف أن الولايات المتحدة أطلقت 49 صاروخ "توماهوك"، على أهداف في إيران، بالإضافة إلى قصف جوي من طائرات مقاتلة أمريكية.