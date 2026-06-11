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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يحذر من إمكانية استئناف الضربات ليل الخميس حال عدم التوصل لاتفاق

ترامب يحذر من إمكانية استئناف الضربات ليل الخميس حال عدم التوصل لاتفاق
ترامب يحذر من إمكانية استئناف الضربات ليل الخميس حال عدم التوصل لاتفاق
أ ش أ

 حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إمكانية استئناف الضربات على ايران في حال عدم التوصل إلى اتفاق .

وقال ترامب - لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية - إن القصف سيتوقف مؤقتاً، "لكنه سيستأنف ليل الخميس إذا لم يقدم المسئولون الإيرانيون تنازلات في المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وقال ترامب - رداً على سؤال حول ما سيحدث إذا لم توقع إيران على الاتفاق الذي طرحه المفاوضون الأمريكيون - "سنقصفهم ليل الخميس".

وأضاف أن الولايات المتحدة أطلقت 49 صاروخ "توماهوك"، على أهداف في إيران، بالإضافة إلى قصف جوي من طائرات مقاتلة أمريكية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف الضربات على ايران عدم التوصل إلى اتفاق

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