قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تخرجها من الثانوية.. ابنة شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بطموحها المستقبلي
معلومات الوزراء: آسيا مركز عالمي لتجارة منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
حلا الترك تكشف حقيقة سجنها لوالدتها
وزير الخارجية يستقبل المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي
"الخارجية الكويتية": تكرار الاعتداءات الإيرانية السافرة يعكس نهجًا عدوانيًا منظمًا لن تقبل به
وزير الخارجية: نتطلع لتعزيز التعاون مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
تشكيل المكسيك وجنوب إفريقيا المتوقع في افتتاح كأس العالم 2026
الإجهاد الحراري يصل لفقدان الوعي..استشاري حميات يحذر من ضربات الشمس
وزير الخارجية يبحث تعزيز التجارة البينية الأفريقية مع سكرتير الاتفاقية القارية
الجيش الأردني يعترض 20 صاروخا أُطلقت من إيران
في رسالة حاسمة لبيروت.. مصر تؤكد على دعم لبنان وتدين التصعيد الإسرائيلي
من إسبانيا.. وزير السياحة يبحث مع نظيره البلغاري زيادة الرحلات الجوية ونقل خبرات المتاحف المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تراجع الأسهم الآسيوية مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران

تراجع الأسهم الآسيوية مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران
تراجع الأسهم الآسيوية مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران
أ ش أ

تراجعت الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، تحت ضغط استمرار موجة البيع في أسهم التكنولوجيا، في حين أدى تصاعد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران إلى إضعاف معنويات المستثمرين.

واستمدت الأسواق الإقليمية إشارات سلبية من "وول ستريت" بعد تعرضها لخسائر متواصلة في أسهم التكنولوجيا، كما ساهمت بيانات قوية للتضخم الاستهلاكي خلال مايو في زيادة الضغوط على الأسواق.

واستقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال التداولات الآسيوية، مستعيدة جزءًا من خسائرها الأولية؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وقادت البورصات الآسيوية ذات الثقل التكنولوجي الخسائر اليوم الخميس، حيث تراجع كل من مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ومؤشر نيكي 225 الياباني ومؤشر هانج سنج في هونج كونج بأكثر من 1%.

وكان مؤشر كوسبي قد هبط في البداية بنسبة وصلت إلى 4%، قبل أن يقلص جزءًا من خسائره بدعم من تعافي سهم شركة إس كيه هاينكس، إحدى أكبر شركات صناعة الرقائق، عقب تقرير أفاد بأن الشركة تعتزم مضاعفة طاقتها الإنتاجية من رقائق السيليكون إلى 3 أمثالها.

وشكلت أسهم شركات تصنيع الرقائق أكبر عامل ضغط على قطاع التكنولوجيا هذا الأسبوع، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد موجة صعود قوية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي خلال شهر مايو.

وبدا أن زخم الارتفاع المرتبط بالذكاء الاصطناعي بدأ يتراجع خلال يونيو في ظل استمرار الشكوك بشأن العوائد طويلة الأجل لهذا القطاع.

وأظهر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، مساء الأربعاء، أن شركة أوبن إيه آي تدرس إجراء تخفيضات كبيرة في الأسعار وسط تصاعد المنافسة من شركة أنثروبيك المنافسة. ومن شأن هذه التخفيضات أن تزيد الضغوط على الإيرادات لدى شركة تعاني بالفعل من خسائر كبيرة.

وبعيدًا عن قطاع التكنولوجيا، تراجعت أيضًا الأسواق الآسيوية الأوسع نطاقًا بعدما كثفت الولايات المتحدة وإيران هجماتهما المتبادلة أمس الأربعاء.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها استهدفت عدة أهداف عسكرية داخل إيران، ما دفع طهران إلى تنفيذ ضربات انتقامية ضد قواعد أمريكية وحلفاء لواشنطن في الشرق الأوسط.

وأدى هذا التطور إلى تقويض التصريحات الأخيرة الصادرة عن مسؤولين أمريكيين والتي أشارت إلى قرب التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران، في وقت هدد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن المزيد من الهجمات على البلاد.

كما ظلت المخاوف المرتبطة بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة حاضرة بقوة بعد بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكية القوية لشهر مايو، فيما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أسعار المنتجين المقرر صدورها في وقت لاحق من يوم الخميس للحصول على مؤشرات إضافية.

وفي آسيا، تراجع مؤشر إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5%، بينما انخفض مؤشر سي إس آي 300 الصيني ومؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1.1% و0.8% على التوالي.

كما تراجع مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.4%، في حين هبطت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.3%.

تراجعت الأسهم الآسيوية استمرار موجة البيع في أسهم التكنولوجيا تصاعد الضربات العسكرية المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران إضعاف معنويات المستثمرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كأس العالم

مونديال 2026.. بث مجاني لمباريات المنتخبات العربية عبر القنوات المفتوحة

مشغولات ذهبية

انخفض 280 جنيها.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

صلاح مصدق

مفاجأة بشأن عقد صلاح مصدق .. تفاصيل

دواجن بيضاء وبيض

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

مشغولات ذهبية

استمرار موجة الهبوط.. سعر الذهب لجميع الأعيرة اليوم الخميس

الزمالك

ديون 8.5 مليون دولار.. عامر العمايرة يحذر الزمالك من عدم المشاركة الأفريقية

الدولار

سعر الدولار اليوم الخميس في البنك الأهلي وبنك مصر

ترشيحاتنا

حوار حقوقي موسع يدعو إلى تشريعات جديدة

جلسة حقوقية موسعة.. دعوة إلى إصلاحات تشريعية تعزز الحريات وتدعم العدالة الاجتماعية

وزير الصحة

وزير الصحة يمثل مصر في احتفال اليوم الوطني السويدي بالقاهرة

نقيب عام التمريض الدكتورة كوثر محمود

نقيب التمريض تشارك في امتحانات البورد العربي لتخصص الطوارئ والكوارث

بالصور

بطعم لا يقاوم.. طريقة عمل الحواوشي بالموتزاريلا والشيدر

حواوشي
حواوشي
حواوشي

استمتع بالقهوة الباردة.. طريقة عمل الآيس كوفي

طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى
طريقة عمل الايس كوفى

حضور لافت.. هدى الإتربي تثير الجدل فى أحدث ظهور

هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها
هدى الاتربي تثير الجدل فى اخر ظهور لها

مضيعش الفرصة.. ماركات عالمية بمزاد سيارات جمارك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: وحدة بوحدة

المزيد