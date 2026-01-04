إزاى تحذف رسايلك بطريقة مرنة.. دليلك لأفضل نصائح واتساب في 2026

يعد واتساب WhatsApp، واحدا من أشهر تطبيقات المراسلة في العالم، حيث يتجاوز عدد مستخدميه النشطين شهريا ملياري مستخدم، بخلاف المراسلة المجانية والمكالمات ومشاركة الوسائط، يقدم التطبيق ميزات متقدمة تساعدك على توفير مساحة التخزين، حماية الخصوصية، وإدارة الدردشات بشكل أفضل.

إليك أبرز نصائح واتساب والخدع الاحترافية لعام 2026:

1. مسح وسائط واتساب دون حذف التطبيق:

إذا كان هاتفك يعاني من نقص في المساحة، لا داعي لإلغاء تثبيت واتساب، يمكنك حذف الوسائط غير الضرورية بسهولة:

- استخدم مدير الملفات أو معرض الصور للعثور على مجلدات صور وفيديوهات واتساب.

- احذف الملفات التي لم تعد بحاجة إليها لتوفير مساحة دون التأثير على الدردشات.

في بعض الأجهزة مثل وان بلس، قد تظهر وسائط واتساب تحت قسم App Collections في المعرض.

2. حذف الرسائل بطريقة مرنة:

يوفر واتساب خيارات متعددة لحذف الرسائل:

- الحذف للجميع: لإزالة الرسائل المرسلة عن طريق الخطأ أو التي تحتوي معلومات حساسة، خلال ساعة تقريبا من الإرسال.



- طريقة الحذف: اختر الرسالة > اضغط خيارات > حذف > الحذف للجميع.

- الحذف لي فقط: لإزالة الرسائل من جهازك فقط، دون التأثير على جهاز المستلم.



- طريقة الحذف: افتح الدردشة > اختر الرسالة > خيارات > حذف > الحذف لي فقط.

- حذف محادثة كاملة: اضغط على اسم جهة الاتصال في قائمة الدردشات ثم على أيقونة سلة المهملات لحذف المحادثة بالكامل.

خيار الحذف للجميع

3. استخدام الرسائل المختفية للحفاظ على الخصوصية:

- يمكن للرسائل المختفية أن تحذف تلقائيا بعد فترة محددة: 24 ساعة، 7 أيام، أو 90 يوما، مما يحافظ على الخصوصية دون الحاجة للتنظيف اليدوي، لتفعيلها لدردشة واحدة: افتح الدردشة > اضغط على اسم جهة الاتصال > الرسائل المختفية > اختر المدة المفضلة.

- لتفعيلها لجميع الدردشات بشكل افتراضي: الإعدادات > الحساب > الخصوصية > مؤقت الرسائل الافتراضي > اختر المدة، يخطر واتساب المستلمين عندما تكون الرسائل المختفية مفعلة.

4. مشاركة الموقع بأمان:

يسهل واتساب مشاركة موقعك مع الآخرين:

- فعل أذونات الموقع على جهازك.

- افتح الدردشة > اضغط إرفاق > الموقع.

- اختر إرسال موقعك الحالي أو مشاركة الموقع المباشر وحدد المدة.

- يمكن إيقاف المشاركة المباشرة في أي وقت من قائمة الدردشة.

5. قراءة الرسائل دون ظهور علامة القراءة الزرقاء:

يمكنك تجنب إرسال إشارات القراءة بالطرق التالية:

- معاينات الإشعارات: فعل الإعدادات > الإشعارات > استخدام الإشعارات عالية الأولوية لقراءة الرسائل مباشرة من شاشة القفل.

- وضع الطيران: افتح الرسائل أثناء كون الهاتف غير متصل بالإنترنت، لتجنب إرسال إشارات القراءة، عند إعادة الاتصال، ستظهر العلامات الزرقاء تلقائيا.