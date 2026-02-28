قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تألقه في علي كلاي والسوق الحرة.. إشادات واسعة بـ محمد ثروت
الإمارات تدعو لتغليب لغة العقل والحكمة لتسوية الخلافات بين باكستان وأفغانستان
طارق الدسوقي: جماهير الزمالك الأكثر وفاءً.. والفريق قادر على عبور بيراميدز
مسلسل «درش» يواصل اكتساح السوشيال ميديا بعد عرض الحلقة العاشرة
«بركة رمضان» برعاية مستقبل وطن يواصل اكتساح السوشيال ميديا
الأهلي يطلب حكام أجانب في مواجهاته أمام الزمالك وبيراميدز وسيراميكا
سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
طيران الاحتلال يلقي عبوات متفجرة على بلدة مركبا جنوبي لبنان
بمستشفى العباسية.. حبس المتهم بدهس مواطنين بسيارة العلم الإسرائيلي
نجوم الفن يواسون مي عمر في عزاء والدها بالشيخ زايد.. صور
المجلس الأوروبي يدعو باكستان وأفغانستان إلى الحوار المباشر
التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان
محافظات

عاشر أيام شهر رمضان.. موعد أذان المغرب اليوم السبت في أسوان

أذان المغرب
أذان المغرب
محمد عبد الفتاح

ينشر موقع “صدى البلد” مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان اليوم السبت 28-2- 2026 ، إذ يبحث عنها الكثير من المواطنين. 

-موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 4:54 صباحاً. 

 - موعد الشروق: فى تمام الساعة 6:17 صباحاً. 

 - موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 12:02ظهراً. 

 - موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 3:20 عصراً. 

 - موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 5:47 مساءً. 

 - موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 7:01 مساءً. 

 مواقيت الصلاة 

وتشهد المساجد على مستوى محافظة أسوان توافد عدد كبير من الأهالي لتأدية الصلاة في المساجد، حيث يحرص العديد منهم على كسب ثواب صلاة الجماعة وتأدية كل صلاة في أوقاتها بالمسجد.

وتتعدّد المساجد الكبرى فى أسوان والتي تكون قبلة الأهالي لتأدية صلواتهم نظرًا لتواجدها فى موقع مميز وسط المدينة، والتى من أبرزها مسجد الحاج حسن ويقع وسط السوق، لذلك يحرص جميع المارة وأصحاب المحال بالسوق التوفد لتأدية الصلاة فيه، بالإضافة إلى زيارة الضريح المتواجد بجوار المسجد مباشرة، حيث يفضل الأهالي المرور عليه لقراءة الفاتحة والجلوس فيه لقراءة القرآن وسط أجواء روحانية. 

 وضمن المساجد أيضًا، مسجد النصر ويقع على شارع كورنيش النيل، ومنصور حمادة بشارع عباس فريد، والمسجد الجامع أول مدينة أسوان ويجاوره كتلة سكنية كبيرة لذلك يتوافد علي تأدية الصلاة. 

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

