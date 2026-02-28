وزير الخارجية العماني يطلع نظرائه بالخليج على نتائج مفاوضات إيران وأمريكا

أجرى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اتصالات هاتفية، مع كل: من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، ووزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

تركزت الاتصالات على إحاطة الوزراء بأبرز النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة، والتأكيد على أهمية المحافظة على زخمها ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز فرص الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة. وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية .

كما تم التشاور حول عدد من الجوانب المتصلة بتطوير آلية جديدة للحوار الإقليمي المشترك للتعاون الاقتصادي والأمني.

وأكد الوزراء، حرصهم المشترك على مواصلة التنسيق وأهمية تكثيف التشاور خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وبما يسهم في معالجة العديد من المشاغل والقضايا المؤرقة، وبما يسمح بإطلاق مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي البنّاء لخير وازدهار جميع دول المنطقة وشعوبها.