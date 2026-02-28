أخبار قنا | مصرع شاب وإصابة آخر فى انقلاب دراجة نارية.. إعادة بين الديب وأبوزيد على مقعد نقيب المهندسين

شهدت محافظة قنا على مدار الساعات الماضية العديد من الأحداث أبرزها، تمويل 261 مشروعًا لشباب الخريجين خلال شهر بقيمة 35 مليون، رواد مسجد ناصر يلتفون حول المحافظ لعرض مطالبهم عقب صلاة الجمعة، فرع ثقافة قنا يطلق سلسلة لقاءات توعوية لتعزيز قيم التراحم المجتمعى، مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة الشئون، المحافظ يقدم واجب العزاء لأسرة شيخ الإذاعيين فهمي عمر، وإعادة على مقعد النقيب بين أحمد الديب و محمود أبوزيد بنقابة المهندسين.



بقيمة 35 مليون..تمويل 261 مشروعًا لشباب الخريجين خلال شهر بقنا

قال المهندس محمود العماري، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة قنا، إنه خلال شهر يناير تم تمويل 261 مشروعًا من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 35 مليون و76 ألف و762 جنيهًا، من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأوضح العماري، بأن المشروعات الممولة من الجهاز منها 3 مشروعات صغيرة، بإجمالي تمويل 28 مليون و675 ألف و762 جنيهًا، وفرت 343 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 258 مشروعا بتمويل قدره 6 مليون و401 ألف، وفرت 258 فرصة عمل.





رواد مسجد ناصر يلتفون حول محافظ قنا لعرض مطالبهم عقب صلاة الجمعة



حرص اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، عقب أداء صلاة الجمعة، على الاستماع لعدد من شكاوى ومطالب المواطنين، التي تنوعت بين خدمات البنية التحتية، وطلبات تخص العديد من القطاعات المختلفة، حيث التف حوله الكثير من رواد المسجد.



جاء ذلك عقب أداء محافظ قنا، صلاة الجمعة اليوم بمسجد ناصر بمدينة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء سامي علام، السكرتير العام، والشيخ أحمد أبوالوفا، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.





ثقافة قنا يطلق سلسلة لقاءات توعوية لتعزيز قيم التراحم المجتمعى

شهد فرع ثقافة قنا، تنفيذ سلسلة من فعاليات ثقافية ولقاءات توعوية مكثفة، ضمن أجندة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي الثقافي والديني وتعزيز الهوية الوطنية بالمحافظات خلال شهر رمضان المعظم.

وتنوعت الأنشطة الثقافية، والتي استهلت بالجانب التوعوي الديني، حيث نظم بيت ثقافة دشنا بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية محاضرة بعنوان "غزوة بدر.. دروس وعبر"، تحدث فيها الشيخ مجدي عبد الغني، عن أول انتصار عسكري للمسلمين، مؤكداً أن قيم الوحدة والإصلاح هي الركيزة الأساسية للنجاح.

مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بقنا

لقى شاب مصرعه وأصيب آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بنطاق منطقة الشئون شرق مدينة قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب دراجة نارية بمنطقة الشئون بمدينة قنا.



محافظ قنا يقدم واجب العزاء لأسرة شيخ الإذاعيين فهمي عمر

قدم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، واجب العزاء لأسرة الراحل الإذاعي القدير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، فى مسقط رأسه بقرية الرئيسية، بمركز نجع حمادي، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب، وجموع من الأهالي والأقارب ومحبي الراحل.

أكد محافظ قنا، بأن الإذاعى الراحل، يعد واحدًا من أبرز أبناء المحافظة المخلصين، وكان نموذجًا يحتذى به في الارتقاء بالذوق العام عبر أثير الإذاعة بعد أن امتدت مسيرته لقرابة نصف قرن، قدم خلالها سجل حافل بالإنجازات.





إعادة على مقعد النقيب بين الديب وأبوزيد بمهندسين قنا

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة قنا برئاسة المستشار عبد اللاه عباس، رئيس اللجنة، نتيجة انتخابات نقابة المهندسين والتى جرت على مقعد النقيب بعدد منافسين ٤ مرشحين، و٧ مقاعد كهرباء ومدنى، بعد منافسة بين ٢٧ مرشح.

وأوضحت اللجنة، بأن مقعد النقيب سوف تجرى عليه الإعادة الأسبوع المقبل، لعدم حصول أى مرشح على النسبة المقررة قانونًا، حيث تجرى الإعادة بين الدكتور مهندس أحمد محمد الديب بعد حصوله على ٦٢٤ صوت، والدكتور مهندس محمود أبوزيد بعدد حصوله على ٤٦٤ صوت.



