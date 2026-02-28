ناقد رياضي: رغم الأزمات الزمالك يتفوق على الأهلي في كل شىء

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن مفاجأة بشأن أرقام قطبي الكرة المصريةالأهلي والزمالك خلال الموسم الحالي.

وكتب الناقد الرياضي خالد طلعت عبر حسابه علي فيسبوك: "رغم مشاكل وأزمات وكوارث ومصايب الزمالك ، ورغم استقرار ونجاح الأهلي اداريا وفنيا وماديا ، الا أن الزمالك يتفوق على الأهلي في كل شىء"

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره زد إف سي اليوم السبت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف، وتنقل المباراة عبر قناة “أون سبورت” الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي في الدوري الممتاز

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني الدنماركي ييس توروب، المركز الثالث ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز والزمالك.

وعلي جانب اخر يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته، على ملعب الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة بيراميدز المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على بيراميدز في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.