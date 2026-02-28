صدمة لـ معتمد جمال.. الزمالك يفقد جهود نجم الفريق قبل مواجهة بيراميدز

باتت فرصة الفلسطيني آدم كايد، لاعب الزمالك، ضيئلة للغاية، في اللحاق بمباراة بيراميدز ببطولة الدوري المصري، في ظل معاناته من الإصابة على مستوى عضلة السمانة.

ونشر أسامة حسن عبر حسابه على فيسبوك صورة لـ آدم كايد لاعب الزمالك وكتب "‏صعب يلحق مباراة بيراميدز لعيب مهم جدا جدا جدا"

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز، مساء يوم الأحد المقبل، على ستاد الدفاع الجوي.

ويعتلى الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بعد تحقيقه 6 انتصارات متتالية، آخرها على زد بهدفين مقابل هدف في إطار منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري الممتاز.

بهذه النتيجة رفع فريق الزمالك رصيده إلى 37 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف، وبفارق نقطة واحدة عن الأهلي صاحب المركز الثالث، فيما تراجع سيراميكا إلى المركز الرابع عقب تعادله مع الإسماعيلي بنتيجة 1-1.