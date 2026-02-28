طارق الدسوقي: جماهير الزمالك الأكثر وفاءً.. والفريق قادر على عبور بيراميدز

أكد الفنان طارق الدسوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «زملكاوي» المذاع عبر قناة نادي الزمالك، مع الإعلامي محمد أبو العلا، أنه حرص على حضور آخر مباراتين للفريق برفقة نجله، معربًا عن سعادته الكبيرة بالانتصارات التي حققها الأبيض.

وقال طارق الدسوقي إنه يتمنى استمرار لاعبي الزمالك بنفس الروح العالية والأداء القوي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن جماهير القلعة البيضاء هي الأكثر وفاءً في العالم، ودائمًا ما تقف خلف فريقها في كل الظروف.

وأضاف أن الزمالك مر بظروف صعبة لم يمر بها أي نادٍ آخر، ورغم ذلك يتصدر قمة الدوري، وهو ما يعكس شخصية النادي الكبيرة وقدرته على تجاوز التحديات.

وأشار إلى عشقه الكبير لنادي الزمالك، وحرصه الدائم على التواجد في المباريات مهما كانت الظروف، مشددًا على أن لاعبي الفريق على قدر المسؤولية وينجحون في تحقيق المطلوب منهم داخل الملعب.

وأوضح الدسوقي أن تربطه علاقات صداقة وطيدة مع العديد من أبناء النادي من مختلف الأجيال، لافتًا إلى أنه تابع نجومًا كبارًا مثل حمادة إمام وطه بصري وحسن شحاتة، وعاصر أجيالًا متعددة داخل القلعة البيضاء.

ووجّه التحية إلى المدير الفني معتمد جمال، مشيدًا بحالة الانضباط والروح التي يفرضها على الفريق، مؤكدًا أن عبدالله السعيد يصنع الفارق في وسط ملعب الزمالك بفضل خبراته وإمكانياته الكبيرة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مباراة نادي بيراميدز ستكون صعبة، لكن الزمالك قادر على تحقيق نتيجة إيجابية، مشددًا على أن جماهير الزمالك تمثل العنصر الأهم في المنظومة، ودورها حاسم في دعم اللاعبين وتحفيزهم لتحقيق الانتصارات.